1 Noel Feher (hier am Ball) gehört zu den internen Neuzugängen der U23. Der Offensivspieler ist wie Bastian Maier noch für die A-Junioren spielberechtigt und könnte je nach Situation zwischen diesen beiden Teams pendeln. Foto: Kara

Mit überwiegend internen und jungen Neuzugängen hat sich die U23 der TSG Balingen für die kommende Saison verstärkt. Für das Trainer-Team gilt es nun wieder ein passendes Team zu bilden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Denis Epstein geht nun schon in seine vierte Saison als Trainer der Balinger U23. Der Ex-Profi hat auf dieser Position wieder Konstanz geschaffen und die Mannschaft sukzessive weiterentwickelt. So stand im vergangenen Jahr nach einer beeindruckenden Serie der 2. Platz und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zu Buche.