U21-Nationalspieler des VfB Stuttgart: Startelfgarantie für Nick Woltemade

1 Startelfgarantie für Nick Woltemade vom VfB Stuttgart Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Nach dem 3:0 gegen Dänemark freut sich die deutsche U21-Nationalmannschaft auf einen reizvollen Jahresabschluss. Nick Woltemade vom VfB Stuttgart wird mit von der Partie sein.









Link kopiert



U21-Trainer Antonio Di Salvo muss zum Abschluss des Länderspieljahres beim Testspiel-Kracher in Frankreich erneut rotieren. Paul Wanner habe nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 3:0 gegen Dänemark „weiter Beschwerden“ am Rücken und ist für die Begegnung am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) beim Olympia-Zweiten fraglich. Kapitän Eric Martel sei nach seinem Schlag auf den Oberschenkel dagegen einsatzbereit.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Im Video: So holten sich die VfB-Frauen die Herbstmeisterschaft VfB heute: Stuttgart-News aus Champions League und Bundesliga. Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet den VfB Stuttgart durch die Saison. Vorzeitig abgereist sind Torhüter Noah Atubolu mit Rückenbeschwerden und der Bochumer Tim Oermann, der gegen die Dänen noch in der Startelf stand. „Es gab die Absprache mit Dieter Hecking, dass Tim für das erste Spiel zur Verfügung steht und dann eine normale Trainingswoche unter dem neuen Trainer haben darf“, sagte Di Salvo. Lesen Sie auch „Ich gewinne lieber als ungeschlagen zu sein“ Youssoufa Moukoko muss in der stark besetzten Offensive wohl erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen, eine Startelfgarantie von Di Salvo bekam dagegen Nick Woltemade. „Wir wollen uns mit den Besten messen und da gehört ein Kaliber wie Frankreich dazu. Wir sind gut vorbereitet und haben Bock“, sagte der Offensivspieler von Vizemeister VfB Stuttgart. Mit Frankreich spiele die U21 gegen einen Gegner, „der individuell sehr, sehr viel Qualität hat“, betonte Di Salvo, der seine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage ausbauen könnte: „Ich gewinne lieber als ungeschlagen zu sein. Aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen von Qualität. Deshalb hoffe ich, dass wir auch nach Dienstag ungeschlagen bleiben.“