U20-Weltmeisterschaft in Kolumbien: DFB-Mädels mit Laura Gloning und Kiara Beck dabei

U20-Weltmeisterschaft in Kolumbien

1 Laura Gloning hat in den letzten Jahren bereits viel Turniererfahrung gesammelt. Foto: Eibner

Am Samstag startet die U20-Weltmeisterschaft der Juniorinnen. Mit dabei sind auch die Lauffenerin Laura Gloning sowie Kiara Beck aus Dürbheim. Die Deutsche Mannschaft will eine gute Rolle spielen.









Link kopiert



Laura Gloning ist bereit: Die Lauffenerin, die im Verein das Trikot des FC Bayern München trägt, spricht mit unserer Redaktion voller Vorfreude über die anstehenden Titelkämpfe in Kolumbien. Vor zwei Jahren erlebte sie bereits die U17-WM in Indien mit – damals wurden die DFB-Mädels am Ende Vierter. Ob es dieses Mal sogar zu mehr reicht?