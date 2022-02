1 U20-Coach Wayne Hynes zog nach seinen Eindrücken im Training die Reissleine und sagte die entscheidenden Heimspiele gegen Bad Tölz vernünftigerweise ab. Foto: Michael Kienzler

Es hätte am Wochenende so schön werden können für die U20 der Wild Wings Future. Mit zwei Heimsiegen gegen ihren Direkt-Konkurrenten EC Bad Tölz hätten die jungen Schwenninger einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde zur DNL Division 1 schaffen können. Doch die beiden Spiele in der Helios-Arena wurden von den Wild Wings Future am Freitag abgesagt. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.

Was war passiert? Einige Corona-Fälle hatten zuletzt den Spiel- und Trainingsbetrieb der Mannschaft um Coach Wayne Hynes ausgebremst. Dennoch sollte am Wochenende wieder gespielt werden. Am Donnerstagabend stieg ein Großteil der Mannschaft wieder ins Training ein. Vier Spieler fehlten noch. Wayne Hynes konnte dennoch 16 Akteure, darunter einige genesene Talente, zum Training begrüßen.

Etwas Pause ist noch notwendig

Doch was Wayne Hynes dann im Trainingsablauf sah, bereitete ihm große Sorgen: "Einige Spieler hatten schon bei einer geringen Belastung Probleme mit dem Atmen. Dass wir nun in diese beiden wichtigen Partien in dieser Verfassung gehen sollen, ist nicht möglich. Dieses gesundheitliche Risiko gehe ich nicht ein. Die Gesundheit der Jungs hat oberste Priorität. Sie brauchen sicherlich noch einige Tage lang eine Pause", erklärt Wayne Hynes.