U19 TuS Ergenzingen: So sieht der 27-köpfige Kader für die Oberliga aus

1 Im letzten Saisonspiel hatte die U19 des TuS Ergenzingen den Aufstieg bejubelt. In der neuen Saison sind viele des Meisterteams nicht mehr dabei. Foto: Thomas Fritsch

Die U19 des TuS Ergenzingen wird in der kommenden Saison in der Oberliga spielen, mit der Vorbereitung ging es schon los. Wichtig wird es für die Trainer, die 14 Neuzugänge zu integrieren.









Link kopiert



Die A-Junioren des TuS Ergenzingen spielen ab der kommenden Saison in der Oberliga, der zweithöchsten Klasse in dieser Alterskategorie in Deutschland. Wir haben mit Stefan Fuchs, einem der neuen Trainer der A-Junioren und gleichzeitig Jugendkoordinator im Leistungsbereich, darüber gesprochen, was auf die U19 in der Oberliga zukommen wird.