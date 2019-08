U19-Turnier Xavi Simons in Oberndorf im Fokus

Gerade eben vom FC Barcelona zu Paris St. Germain gewechselt, war der niederländische U16-Nationalspieler der gefragte Star bei den Autogrammjägern beim 26. Internationalen U19-Turnier in Oberndorf am Neckar. Sein Wechsel vom FC Barcelona, wo er seit er neun Jahre alt ist in La Masia ausgebildet wurde, sorgte jüngst für große Aufmerksamkeit. Denn Xavi Simons gilt als "Wunderkind" und könnte einmal in die Fußstapfen eines Lionel Messi treten.

Sein Spielerberater ist kein geringer als Mino Raiola, zu dessen Schützlingen Spieler wie Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic gehören. Auf Instragram hat der technisch hoch begabte Lockenkopf mittlerweile 1,8 Millionen Follower. In Oberndorf trug er das erste mal das neue Trikot von Paris St. Germain.