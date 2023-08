Am ersten Tag des Oberndorfer U19-Turniers waren vor allem die nationalen Vertreter erfolgreich. Während der VfB in letzter Sekunde traf, bereitete Ruben Müller das entscheidende Tor der Freiburger vor.

Der erste Spieltag beim Oberndorfer U19-Turnier ist beendet, alle Teams waren am Freitag einmal im Einsatz. Den überzeugendsten Eindruck machte zum Auftakt der VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Nico Willig eröffnete das Turnier gegen Palmeiras.

Korkut und Kuranyi vergeben

Für die ersten beiden Chancen sorgten zwei Spieler mit bekanntem Nachnamen. Efe Korkut – Sohn des ehemaligen Bundesligatrainers Tayfun – schoss aus elf Metern am langen Eck vorbei. Kurze Zeit später testete Karlo Kuranyi, der wie sein Vater als Stürmer aufläuft, den brasilianischen Torhüter. Es sollte für lange Zeit die Geschichte des Spiels sein: Der VfB läuft an, erspielt sich teils hochkarätige Chancen, verpasst aber einen Treffer.

Boakye mit später Entscheidung

Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte dann eine Schiedsrichterentscheidung für Aufregung. Ein klarer Rückpass der Brasilianer wurde nicht geahndet, so blieb es beim 0:0 zur Pause. Der eingewechselte Luca Battista traf dann binnen kurzer Zeit gleich zwei Mal den Pfosten. Als viele Zuschauer schon mit einem torlosen Eröffnungsspiel gerechnet hatten, schlug der VfB dann aber doch noch zu. Torhüter Timo Ulpins schickte mit einem weiten Abstoß Benjamin Boakye auf die Reise. Der deutsche U18-Nationalspieler, einer der auffälligsten Akteure des Tages, ließ sich die Chance nicht nehmen. Willig meinte im Anschluss: „Ich bin froh das wir uns belohnt haben. Beide Halbzeiten waren sehr gut.“

Ebenfalls mit 1:0 siegte der SC Freiburg. Im Gegensatz zum VfB fiel das Freiburger Tor aber ganz früh. Vorbereitet wurde der Treffer in der 2. Minute von Lokalmatador Ruben Müller, der einen Ball von der rechten Seite in den Rückraum legte. In der Folge kam die AS Rom aber besser in die Partie und baute ordentlich Druck auf. Endstation war immer wieder der starke SCF-Torhüter Jaaso Jantunen.

Hitziges Ende

Im zweiten Durchgang wurde die Partie dann zunehmend hitziger. Schiedsrichterin Theresa Hug musste einige gelbe Karten verteilen. Die Italiener stemmten sich mit aller Macht gegen die Niederlage, Freiburg verteidigte aber leidenschaftlich und kompakt und konnte sich letztlich dann auch über das 1:0 freuen.

Während sich pünktlich zum Turnierbeginn sogar die Sonne gezeigt hatte, fing es dann während des dritten Spiels zwischen Everton und Mainz an zu schütten wie aus kübeln. Auch diese beiden Teams lieferten sich eine intensive Partie. Mainz ging nach einem schönen Spielzug früh in Führung, die Engländer glichen relativ spät durch einen berechtigten Foulelfmeter aus.

Schalke siegt

Erfreulich war das Resultat auch für die vierte deutsche Mannschaft im Bunde: Schalke 04 um ihren Trainer Norbert Elgert bezwang den dänischen Vertreter vom FC FC Midtylland mit 2:1. Nach einem torlosen ersten Durchgang gingen die „Knappen“ kurz nach dem Seitenwechsel durch einen schönen Konter in Führung. Die Dänen reklamierten hier in der Entstehung vergebens ein Foulspiel. Als S04 wiederum nach einem schönen Angriff auf 2:0 stellte, schien die Messe gelesen. Midtylland kam aber zum Anschluss und sorgte für spannende Schlussminuten.

Bekannte Gesichter

Unter die Zuschauer mischte sich auch wieder der ein oder andere bekannte Name. So waren der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart Cacau, genau so vor Ort wie der frühere Profi Sascha Riether und Thomas Stamm, der die 2. Mannschaft des SC Freiburg überaus erfolgreich trainiert.