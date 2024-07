U19-Turnier Oberndorf: Tolles Sportereignis – Dank an mehr als 200 Helfer

Es war bereits die 29. Auflage des U-19-Fußballturniers in Oberndorf und Oliver Hauer und seinem Team war es auch diesmal gelungen ein Sportereignis auf die Beine zu stellen das seinesgleichen in der Region sucht.

Mit dem SC Freiburg, dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart präsentierten sich bei diesem Turnier drei deutsche Spitzenmannschaften, zu denen sich mit dem FC Midtjyland aus Dänemark, Atalanta Bergamo aus Italien, sowie den Engländern von Aston Villa, dem FC St. Gallen aus der benachbarten Schweiz und dem MTK Budapest weitere europäische Spitzenteams gesellten.

Kleine Autogrammjäger

Die Liste der Trainer und Spieler, die bei diesem Turnier schon mitgewirkt haben und danach bei Proficlubs landeten, ist lang und auch beim diesjährigen U-19-Turnier um den Sparkasse-Finanzgruppe tummelten sich über 60 Jugendnationalspieler aus 19 Nationen auf dem Rasen des Oberndorfer Neckarstadions. So waren auch die vielen kleinen Autogrammjäger zufrieden. Die angehenden Fußballprofis waren gerne bereit sich auf den Trikots, Bällen oder Heften zu verewigen.

Lange Vorbereitung

Solch ein Event erfordert eine lange Vorbereitung und so waren über 200 ehrenamtliche Helfer eingebunden, um Mannschaften und Zuschauern diese Fußballshow der Extraklasse bieten zu können. Nicht zu vergessen die Stadtgärtnerei. Ihr gelang es mit viel Aufwand den Rasen im Stadion vorzüglich zu präparieren, so dass er den Ansprüchen der angehenden Profis voll genügte.

Nun galt es aber auch die in nahe gelegenen Hotels untergebrachten Spieler und Betreuer zu verpflegen. Michael Kimmich und sein Team brachten die für Leistungssportler geeigneten Gerichte pünktlich auf die Tische in der Neckarhalle und offensichtlich mundeten Rindergulasch, Hähnchen-Curry oder auch die gefüllte Truthahnbrust vorzüglich, zumal auch die Beilagen stimmten und Obst und Gemüse in großer Auswahl gereicht wurden.

Auch für das leibliche Wohl der Zuschauer war bestens gesorgt. Die Spielvereinigung Oberndorf servierte auf der Terrasse des Sportheims Speisen und Getränke, und auch im Rund des Stadions gab es ein reichhaltiges Angebot an Getränken sowie deftigen und süßen Leckereien.

Hubert Märländer am Mikro

Die fußballbegeisterten Gäste konnten sich so ausschließlich auf das runde Leder konzentrieren, während die Schiedsrichtergespanne faire und spannende Spiele leiteten, die Balljungen und -mädchen für frische Bälle sorgten und Stadionsprecher Hubert Märländer immer auf der Höhe des Geschehens war, ansagte und moderierte. Das DRK war vor Ort und die Jungs von der SV Oberndorf drehten immer wieder die Runde, um Getränke und Süßigkeiten anzubieten.

Viele Scouts vor Ort

Wie auch in den Vorjahren hatten sich wieder zahlreiche Scouts aus dem In- und Ausland angekündigt, um Spieler zu beobachten. Sie mischten sich meist unerkannt unter die Zuschauer. Wer in der Aufstellung des SC Freiburg Ausschau nach Ruben Müller suchte wurde allerdings nicht fündig. Der talentierte Oberndorfer hat zwischenzeitlich einen Vertrag bei den Breisgauern und trat mit dem SC Freiburg II an diesem Samstag bei den Kickers aus Offenbach an.