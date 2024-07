U19-Turnier Oberndorf: Freiburg siegt, Stuttgart verliert: Zehn Tore am ersten Spieltag

1 Luca Schulten erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer für den SC Freiburg im Auftaktspiel gegen den FC Midtylland. Foto: Bernd Müller

Am ersten Tag des 29. Oberndorfer U19-Turniers kamen alle acht Teams jeweils einmal zum Einsatz. Während dem SC Freiburg eine Aufholjagd gelang, ging der VfB Stuttgart als Verlierer vom Platz.









Was dem VfB Stuttgart in der zweiten Partie des Nachmittags nicht gelang, schafften die Freiburger zum Auftakt des 29. U19-Turniers: ein Comeback in der zweiten Halbzeit. In den anderen beiden Begegnungen des ersten Spieltags mussten der Debütant aus Ungarn und der HSV Niederlagen einstecken. SC Freiburg – FC Midtylland 2:1 (0:1). Zu Beginn des Auftaktspiels sahen die Zuschauer das klassische „Abtasten“ zweier technisch versierter Teams. Die Freiburger waren von Beginn an bemüht, zielstrebig nach vorne zu spielen, kamen aber in der ersten Halbzeit nur selten nennenswert ins Angriffsdrittel. Die Dänen hingegen strahlten mehr Gefahr aus – vor allem über die linke Seite über den dänischen Nationalspieler Mikel und Linksverteidiger Simon Kristiansen, die im Tandem auch den Führungstreffer einleiteten. Kristiansen tankte sich über den linken Flügel durch, seine Hereingabe landete nach einer weiteren Ablage bei Sofus Johannesen, der aus zehn Metern in der 16. Minute locker einschob.