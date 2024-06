Die Planungen waren in diesem Jahr ohnehin besonders schwierig. In dieser Woche wurden die Organisatoren nun mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert. Wie Oliver Hauer am Freitagmorgen mitteilte, hat es noch eine Änderung des Teilnehmerfeldes gegeben.

In der Pressemitteilung heißt es: „Bei dem so ambitionierten Team von Honved Budapest gab es letzte Woche umfangreiche Wechsel im Management. Betroffen hiervon ist leider auch der Mitarbeiterstab, der für unser Turnier geplant war. Honved musste somit leider Ihre Teilnahme an unserem Turnier absagen.“

Ersatz wurde aber schnell geworden. So schreibt Hauer: „Dank guter internationaler Verbindungen ist es den Veranstaltern gelungen umgehend einen starken Ersatz zu finden. MTK Budapest wird anstelle von Honved das Turnier spielen. Der nach Meisterschaften gemessen zweiterfolgreichste Verein Ungarns wurde in der letzen Saison Jahr mit der U17 ungarischer Vizemeister und hat innerhalb weniger Stunden nach Einladung die Teilnahme in Oberndorf zugesagt. Sie werden mit Ihrem U19-Team, in dem auch einige ungarische Nationalspieler stehen, am Turnier teilnehmen.“

Eine Premiere ist es so oder so, denn noch nie war ein ungarisches Team in Oberndorf am Start. In der ungarischen Nationalmannschaft bei der Euro in diesem Jahr standen sechs Spieler aus der MTK Jugend, darunter Peter Gulacsi (RB Leipzig), Andras Schäfer (Union Berlin), sowie Dominik Szoboszlai (FC Liverpool).