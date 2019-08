U19-Turnier Oberndorf Danish Dynamite zündet am Neckar

Eine Duftmarke hinterließen am ersten Turniertag auch Pokalverteidiger FC Schalke 04 und Tottenham Hotspur. Die "Jungknappen" besiegten den FC Liverpool, dem durchaus Chancen auf den Turnersieg eingeräumt werden, durch die Treffer von Stanislav Fehler (5.), Matthew Hoppe (21.), Jimmy Adrian Kaparos (24.) und Rene Biskup mit 4:2. Allerdings wird Norbert Elgert, der Schalker Coach, nach dem Abpfiff das eine oder andere kritische Wort an seine Spieler gerichtet haben, denn eine klare 3:0-Führung zur Pause wäre beinahe noch verspielt worden. Dennoch dürfte auch in diesem Jahr der Turniersieg nur über "Blau-Weiß" führen. Eine Prognose, die Elgert nicht so gerne hören wird.

Topfit und voll auf der Höhe präsentierten sich die jungen "Spurs". Leicht und locker bezwangen die Tottenhamer, die einmal in die Spuren ihres Weltstars Harry Kane treten wollen, Rasenball Leipzig mit 3:0. Die Engländer bestimmten in dieser Partie von Beginn an das Geschehen, spielten ihren Chancen klug heraus. RB Leipzig war in diesem ungleichen Duell überfordert. Der Nachwuchs des Champions-League-Finalisten scheint hingegen noch einiges vor zu haben. Der dritte Platz aus dem vergangenen Jahr soll wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange in Obendorf gewesen sein.

Ein wenig zäh verlief unterdessen die Begegnung des Rekord-Teilnehmers SC Freiburg (zum 25. Mal in Folge dabei) und des brasilianischen Vertreters Grêmio Porto Alegre. Der einst von deutschen Auswanderern gegründete Klub (Grêmio = Gilde) und die "Breisgau-Brasilianer" hatten über weite Strecke Mühe, ihren Reihen zu ordnen und erfolgversprechende Angriffe zu fahren. Das frühe Tor gleich nach der Pause durch Goncalves Rildo (31.) spielte Grêmio in die Karten, denn den Freiburgern gelang es trotz aller Bemühungen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Zwölf Tore in vier Spielen

Kleines Fazit: Zwölf Treffer in vier Partien lassen für den Samstag noch einiges erwarten. Die Stürmer haben ihre Visiere schon ganz gut eingestellt: Zum Vergleich: Im letzten Jahr standen zur gleichen Zeit gerade mal die Hälfte (sechs) zu Buche.