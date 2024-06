U19-Turnier in Oberndorf

1 Der Oberndorfer Ruben Müller konnte mit dem SC Freiburg im vergangenen Jahr den Titel holen. Gelingt dem Sportclub nun die Titelverteidigung? Die starke Konkurrenz wird etwas dagegen haben. Foto: BERND MUELLER

Trotz schwieriger Terminplanung ist die 29. Auflage des U19-Turniers in Oberndorf wieder hochkarätig besetzt. Die Organisatoren setzen auf europäische Teams mit ausgezeichneter Nachwuchsarbeit. Wir verraten, welche Teams am Start sind.









Vom 26. bis 28. Juli ist es wieder soweit: Das Internationale U19-Turnier in Oberndorf geht in seine 29. Auflage. Bevor im kommenden Jahr die Jubiläumsauflage ansteht, wartete in diesem Jahr eine große Herausforderung auf die Organisatoren.