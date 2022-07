U19-Turnier in Oberndorf

1 Ex-Nationalspieler Christian Wörns, der beim DFB für die U18 zuständig ist und Kevin Kuranyi verschafften sich am ersten Turniertag in Oberndorf ein Bild. Foto: Campos

Neun Treffer und pfeilschneller Tempofußball am ersten Tag des Oberndorfer U19-Turniers – das riecht nach mehr. Lokalmatador Ruben Müller sitzt beim SC Freiburg nur auf der Bank.















Link kopiert

Die Fans von Ruben Müller warteten am Freitagabend vergeblich auf einen Einsatz des Oberndorfers im Trikot des SC Freiburg. Der Sohn von Frank "Falke Müller" saß bei 2:2 gegen den Titelverteidiger FC Midtjylland nur auf der Bank. "Er gehört nur selten zur Startelf", wusste Vater Müller zu berichten, "aber ich denke, er wird seine Einsatzzeiten noch bekommen."

Starke Dänen und Breisgauer

Auch ohne den Lokalmatadoren lieferten sich der FC Midtjylland und die Breisgauer zum Auftakt der 27. Turnierauflage eine packende Begegnung, die die knapp 1000 Zuschauer im Rund des Neckarstadions gleich in den Bann zog. "Wir wollen das Turnier erneut gewinnen", verriet Kenneth Andersen, bevor er seine durchweg mit Nationalspieler gespickte Elf auf den Rasen schickte. Und so dauerte es gerade mal drei Minuten, bis sich Malte Haulung Melin als erster Torschütze feiern lassen durfte.

Hochklassiger Fußball im Neckarstadion

Die Dänen, aber auch der Publikumslieblinge aus Freiburg, schlugen ein irre hohes Tempo an, spielten bei jeder Gelegenheit ohne Schnörkel nach vorn, was für zahlreiche gefährliche Szene sorgte. besonders über links waren die Freiburger immens gefährlich und belohnten sich schließlich mit dem 2:1 durch Louis Tober. Aber der FC Midtjylland blieb dran, holte sich verloren gegangen Spielanteile wieder zurück und markierte schließlich durch Gustav Ørsøe Christensen den verdienten Ausgleich. Coach Andersen war dennoch nicht zufrieden: "Wir haben eine Phase gehabt, in der unser Pressing den Freiburgern zu viel Raum gelassen. Das müssen wir verbessern, denn wir wollen das Turnier wieder gewinnen."

Gladbach bezwingt VfB-Nachwuchs

Für den einzigen Sieg am ersten Tag sorgte im zweiten Spiel Borussia Mönchengladbach. Die "Fohlen bezwangen den Bundesliga-Rivalen in einem intensiven Spiel mit 1:0 durch einen schönen Kopfballtreffer von Stefan Bloch. VfB-Coach Nico Willig war nach dem Abpfiff entsprechend angefressen: "Es gibt einige Dinge, die wir besser machen müssen."

Vater und Sohn Kuranyi

Meinte auch Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi, der sich unter die Zuschauer gemischt hatte, um seinen Sohn Karlo im Dress mit dem weißen Brustring zu sehen. "Ja, ich kann mich noch an meinen Auftritt hier in Oberndorf erinnern. wir hatten damals eine tolle Truppe zusammen." Kuranyi, der inzwischen als Spielerberater tätig ist, wurde damals Torschützenkönig.

Premiere für den HSV

Meinte auch Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi, der sich unter die Zuschauer gemischt hatte, um seinen Sohn Karlo im Dress mit dem weißen Brustring zu sehen. "Ja, ich kann mich noch an meinen Auftritt hier in Oberndorf erinnern. wir hatten damals eine tolle Truppe zusammen." Kuranyi, der inzwischen als Spielerberater tätig ist, wurde damals Torschützenkönig.

Meinte auch Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi, der sich unter die Zuschauer gemischt hatte, um seinen Sohn Karlo im Dress mit dem weißen Brustring zu sehen. "Ja, ich kann mich noch an meinen Auftritt hier in Oberndorf erinnern. wir hatten damals eine tolle Truppe zusammen." Kuranyi, der inzwischen als Spielerberater tätig ist, wurde damals Torschützenkönig.

Fazit des ersten Turniertages: Vier Spiele, die vom Tempo lebten und kein ausgemachter Favorit. Das verspricht noch einiges an Spannung.