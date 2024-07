Dänen vom FC Midtjylland jubeln – so lief der Sonntag

U19 Turnier in Oberndorf

1 Großer Jubel: Wie schon 2019 siegt der FC Midtjylland beim renommierten Turnier in der Neckarstadt. Foto: Bernd Müller

Der FC Midtjylland gewinnt die 29. Auflage des Oberndorfer U19-Turniers. Im Finale reichen zwei späte Treffer zum Sieg über Aston Villa. Der VfB Stuttgart und SC Freiburg verlieren ihre Halbfinals.









So mancher hiesige Fußballfan hatte am Sonntagmorgen womöglich die Hoffnung auf eine Wiederholung des Finals von 2023. Am Ende standen sich im Endspiel des Oberndorfer U19-Turniers aber Aston Villa und der FC Midtjylland gegenüber – und dies nach den Halbfinals auch zu Recht.