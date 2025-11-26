U19-Spieler der TSG Balingen: Niklas Bender – der mit der besonderen Schusstechnik

Das 18-jährige TSG-Talent Niklas Bender ist einer der Topspieler in der Oberliga. Wir haben mit ihm und seinem U19-Trainer Mehmet Akbaba über seine besonderen Qualitäten gesprochen.
Derby gegen den TuS Ergenzingen: Er steht bereit zum Freistoß aus rund 30 Metern, schießt, der Ball fliegt über die Mauer, senkt sich und schlägt im Tor ein, die Teamkollegen kommen zu ihm und jubeln über den sehenswerten Treffer. Und das ist keine Seltenheit, denn Niklas Bender erzielte in dieser Saison schon einmal ein direktes Freistoßtor. Sein U19-Coach Mehmet Akbaba sagt: „Er hat eine extrem gute Schusstechnik, sowas habe ich im Jugendbereich noch nie gesehen. Es ist in jedem Training und Spiel sehenswert zuzusehen, wie er das macht. Auch Standards gehören zu seinen Stärken.“