U19-Spieler der TSG Balingen: Niklas Bender – der mit der besonderen Schusstechnik

Das 18-jährige TSG-Talent Niklas Bender ist einer der Topspieler in der Oberliga. Wir haben mit ihm und seinem U19-Trainer Mehmet Akbaba über seine besonderen Qualitäten gesprochen.

Derby gegen den TuS Ergenzingen: Er steht bereit zum Freistoß aus rund 30 Metern, schießt, der Ball fliegt über die Mauer, senkt sich und schlägt im Tor ein, die Teamkollegen kommen zu ihm und jubeln über den sehenswerten Treffer. Und das ist keine Seltenheit, denn Niklas Bender erzielte in dieser Saison schon einmal ein direktes Freistoßtor. Sein U19-Coach Mehmet Akbaba sagt: „Er hat eine extrem gute Schusstechnik, sowas habe ich im Jugendbereich noch nie gesehen. Es ist in jedem Training und Spiel sehenswert zuzusehen, wie er das macht. Auch Standards gehören zu seinen Stärken.“

Bender selbst sagt zu seiner Schusstechnik: „Ich war früher oft auf dem Sportplatz und hab mit Freunden gekickt.Auch allgemein hab ich oft geschossen, weshalb meine Technik da schon etwas antrainiert ist.“

Auch sonst weiß Bender wo das Tor steht und ist der Toptorjäger der Balinger U19, welche die Hinrunde in der A-Junioren Oberliga auf Rang vier beendete und zufrieden sein kann. In dieser Spielzeit erzielte er bereits acht Saisontore in der Oberliga und steht auf einem geteilten dritten Platz der Torjägerliste.

Schon gegen VfB gespielt

Bender war auch in der vergangenen Saison, als er noch im jüngeren Jahrgang war, schon ein wichtiger Akteur für das Team von Mehmet Akbaba und spielte auch im Highlightspiel der U19 im April gegen den VfB Stuttgart im Verbandspokal.

Die fußballerische Karriere des Rangendingers, begann auch beim heimischen SVR. Doch bereits in der U13 wechselte der heute 18-Jährige zur TSG nach Balingen und durchläuft seit dort die Jugendteams in Balingen. Zu Beginn der vergangenen Spielzeit wurde Bender von seinem jetzigen Trainer Mehmet Akbaba von der U17 gleich in die U19 hochgezogen, da Akbaba an seine Qualitäten glaubte: „Seine Entwicklung war sehr positiv. Ich ziehe immer ein paar Spieler aus dem jüngeren Jahrgang hoch, die sich dann im zweiten Jahr einfacher tun, was auch bei ihm gefruchtet hat.“

Bender hebt die Teamleistung hervor

In der Vorbereitung zur aktuellen Spielzeit war Bender auch schon einige Male bei der Balinger U23 mit dabei und kam auch im WFV-Pokal für das Landesliga-Team zum Zug. Zur bisherigen Saison und dazu, dass er der Top-Torjäger der U19 ist sagt Bender selbst: „Es macht aktuell einfach Spaß zu kicken und deswegen läuft es halt momentan gut bei mir. Wir als Team haben die letzten Spiele stark gespielt und erzielen generell relativ viele Tore, was es für mich dann auch einfacher macht.“

Zuletzt in der Partie gegen den Freiburger FC traf er zwar nicht, im Derby zuvor gegen die TuS Ergenzingen dafür aber gleich zweimal.

Akbaba: „Wichtige Person in Balingen“

„Er ist sehr wichtig für das Team. Spielerisch ist er ein Leistungsträger und auch vom Charakter her ist er wichtig für uns, da er die Jungs zusammenhält. Er ist auch eine Vorbildperson“, so Akbaba. Weiter schwärmt der U19-Coach von Bender: „Er hat ein sehr gutes Spielverständnis, kann offensiv variabel eingesetzt werden und ist einfach ein Wunschspieler für jeden Trainer. Er hat das angenommen, was ich ihm mitgegeben habe und hat seine Entwicklung immer nach oben geschraubt. Es spricht für sich, was er in den letzten Jahren gemacht hat, er ist eine wichtige Person hier und ich bin zuversichtlich, dass seine Zukunft in Balingen weitergehen wird.“

Und vielleicht sieht man Niklas Bender in Zukunft dabei zu, wie er auch in der Bizerba-Arena Freistöße schießt und verwandelt.