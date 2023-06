Medizin-Studium in Riga statt Fußball – die Geschichte des Claudius Triebener

1 Claudius Triebener (links) klatscht mit Spielführer Justin Rerich ab. Foto: Becker

Claudius Triebener spielte bis zur Winterpause in der U19 der TSG Balingen Fußball. Dann schlug er einen neuen Weg ein und begann ein Medizin-Studium in Lettland. Mit unserer Redaktion hat über diesen Schritt, Sport in Lettland und Druck im Fußball gesprochen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Saisonfinale in Böblingen: Der heimische SVB und die U19 der TSG Balingen spielen um die Meisterschaft. Im Kader der TSG steht Claudius Triebener – was in den vergangenen eineinhalb Jahren keine Neuigkeit wert gewesen wäre, ist nun eine Premiere seit der Winterpause.