1 Abgestimmt: Fast 830 Schüler beteiligten sich an der U18-Bundestagswahl. Foto: Landratsamt

Welche Parteien würden Jugendliche im Kreis Freudenstadt ihre Stimme geben, wenn sie wählen dürften? An einem Projekt mit Probeabstimmung nahmen 830 Schüler teil. Das Ergebnis überrascht.

Kreis Freudenstadt - Denn die FDP hat die U18-Bundestagswahl im Kreis Freudenstadt gewonnen, dicht gefolgt von der SPD, teilt das Landratsamt Freudenstadt mit. Die politische Teilhabe ist Ziel der sogenannten U18-Wahl. In Kooperation von Schulen und Kreisjugendreferat insgesamt sieben Wahllokale geöffnet, in denen die Schüler sich über die zur Wahl stehenden Parteien informieren und ihr Kreuz setzen konnten.

Ihre Stimme haben insgesamt 829 Schüler abgegeben, 18 Stimmen waren ungültig. Nach der Auszählung aller Stimmen stand das Wahlergebnis fest: Bei der U18-Bundestagswahl hat die FDP mit knapp 21 Prozent die meisten Stimmen für sich gewonnen. Die SPD bekam 20,9 Prozent, die CDU 17,6 Prozent, die Grünen 12,9 Prozent, die Tierschutzpartei knapp acht Prozent, die AfD 5,6 Prozent und sonstige Parteien 14,1 Prozent.

An der Waldorfschule Freudenstadt bekamen die Grünen 40 Prozent, die FDP 11,1 Prozent, die SPD 11,1 Prozent, die Tierschutzpartei 11,1, Die Partei 11,1 Prozent und sonstige Parteien 15,6 Prozent. An der Gemeinschaftsschule Horb versammelten die Tierschutzpartei 26,2 Prozent, die CDU 24,6 Prozent, die FDP 14,8 Prozent, die SPD 14,8 Prozent, die AfD 6,6 Prozent und sonstige Parteien 13,1 Prozent auf sich. An der Hauswirtschaftlichen Schule Horb bekamen die Piraten 33,3 Prozent, Die Partei 22,2 Prozent, die CDU 22,2 Prozent, die FDP 11,1 Prozent und die NPD 11,1 Prozent. Am Gymnasium Dornstetten lag die FDP mit 31,1 Prozent vorne. Die Grünen holten 17,8 Prozent, die SPD 15,5 Prozent, die CDU 14,2 Prozent, Die Linke 5,9 Prozent und sonstige Parteien 15,5 Prozent. Am Martin-Gerbert-Gymnasium wählten 26,2 Prozent die SPD, 24,6 Prozent die FDP, 21,4 Prozent die Grünen, 9,5 Prozent die CDU und 18,3 Prozent sonstige Parteien.

An der Realschule Horb gab es für die SPD 25,2 Prozent, für die CDU 2,3 Prozent, für die FDP 17,2 Prozent, für die Tierschutzpartei 8,9 Prozent, für die AfD 8,3 Prozent, für die Grünen 5,6 Prozent und für die sonstigen Parteien 13,6 Prozent. An der Roßbergschule in Horb holten die CDU 38,7 Prozent, die SPD 22,6 Prozent, die Grünen 12,9 Prozent, Die Linke 9,7 Prozent, die FDP 6,5 Prozent, die AfD 6,5 Prozent und die sonstigen Parteien 3,2 Prozent.

Die U18-Bundestagswahl habe gezeigt: Kinder und Jugendliche interessieren sich für Politik und möchten ihre Meinung vertreten, so das Landratsamt. Gerade in der Pandemie sei deutlich geworden, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Interessen und Bedürfnissen von Entscheidungsträgern nicht oder nicht ausreichend wahrgenommen werden. Die Verantwortlichen hofften, dass die U18-Wahl die Skepsis der Politik auf allen Ebenen verringert und die Bedürfnisse junger Menschen in der neuen Legislaturperiode mit bedeutend höherem Stellenwert in die Entscheidungen mit einbezogen werden.