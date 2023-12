U17-Weltmeister des VfB Stuttgart: „Macht uns stolz“ – der VfB freut sich mit Max Herwerth

1 Max Herwerth spielt derzeit in der U 19 des VfB. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Die Profi-Mannschaft verfolgt den Auftritt des Stuttgarter Youngsters am Bildschirm – und der Sportdirektor will seine Entwicklung weiter fördern.









Die Spielansetzung meinte es gut mit dem VfB Stuttgart: Vor dem Samstagabend-Spiel gegen Werder Bremen (2:0) war noch Zeit, das Finale der U-17-WM am frühen Nachmittag im Blick zu behalten. Die Partie zwischen Deutschland und Frankreich hatte an sich schon ihren Reiz, wurde durch das Mitwirken eines Stuttgarters aber noch ein ganzes Stück interessanter: Verteidiger Max Herwerth aus dem VfB-Nachwuchsleistungszentrum holte mit der DFB-Elf in Indonesien den Titel – und kam beim 4:3-Finalsieg nach Elfmeterschießen in der Schlussphase zum Einsatz.