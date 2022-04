6 Benjamin Boakye traf zur Führung für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die U17-Junioren des VfB Stuttgart haben das Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft mit 1:0 gewonnen und den Grundstein für das Weiterkommen gelegt.















Die U-17-Junioren des VfB Stuttgart haben das Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Hertha BSC vor rund 1500 Zuschauern im Gazi-Stadion mit 1:0 gewonnen.

Die Geschichte der ersten Spielhälfte ist schnell erzählt. Beide Mannschaften waren nervös und bedacht darauf, keine Fehler zu machen. So entwickelte sich ein an Höhepunkten armes, aber intensives Fußballspiel. Nach 40 Minuten ging es mit 0:0 in die Kabinen. Wenige Minuten zuvor hatte Alex Azevedo für den VfB die Chance auf die Führung, verzog aber alleine vor dem Tor. Mit dem Halbzeitpfiff konnte sich VfB-Keeper Dennis Seimen auszeichnen, hielt die Null für seine Farben fest.

Boakye mit dem Schlenzer zur Führung

Nach der Pause legte der VfB seine Nervosität ab und übernahm das Kommando. Die logische Konsequenz: die Führung in der 47. Minute. Außenbahnspieler Benjamin Boakye schlenzte aus halbrechter Position das Spielgerät ins lange Eck zum 1:0 für Stuttgart. Doch dadurch war die Hertha aufgeweckt. Die Berliner suchten nun zielstrebig ihren Weg nach vorne und stellten die Stuttgarter Abwehr vor die ein oder andere Bewährungsprobe. Doch die VfB-Abwehr um Paulo Fritschi hielt dem Druck Stand und ließ bis auf zwei Kopfbälle nichts zu. Diese waren sichere Beute von Keeper Seimen.

Trainer Markus Fiedler sagte nach der Partie: „Wir haben unsere anfängliche Nervosität mit jeder Spielminute weiter abgelegt und gegen Hertha in 80 Minuten bis auf zwei, drei Kopfbälle nach Standardsituationen nichts zugelassen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Das ist eine gute Basis für das Rückspiel in Berlin.“ Ein Sonderlob gab es für den Siegtorschützen Boakye: „Benny hat ein ganz starkes Spiel gemacht, vor allem seine kämpferische Leistung war hervorragend. Es freut mich für ihn, dass er sich mit dem Tor belohnen konnte.“

Weiter geht es am kommenden Sonntag. Das Rückspiel in Berlin wird um 15.30 Uhr angepfiffen und ebenfalls bei Sky übertragen.