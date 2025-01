U14-Turnier in Haiterbach: „Man will mehr Musialas und Wirtzs“

„Man will mehr Musialas und Wirtzs“

U14-Turnier in Haiterbach

1 Als einzige Mannschaft ließ der Karlsruher SC (in Weiß) – hier gegen den 1. FC Heidenheim – keine Punkte in der Vorrunde liegen. Foto: Fritsch

Das U14-Hallenturnier in Haiterbach ist immer auch ein Blick in die Zukunft und zeigt, wohin die Reise insbesondere taktisch geht. Sieger wird in diesem Jahr der FSV Mainz 05 vor dem FC St. Gallen.









Link kopiert



Für den Schockmoment des 26. Haiterbacher U14-Turniers sorgte ausgerechnet der deutsche Meister: Bayer Leverkusen reiste mit seiner Jugendmannschaft vorzeitig ab. Ein Kind erlitt nach dem ersten Turniertag Brechreiz, ein weiteres zeigte am zweiten Tag die gleichen Symptome. Da sich zudem zwei Spieler verletzten und die Rheinländer mit nur acht Spielern nach Haiterbach kamen, konnten sie kein komplettes Team mehr in der Kuckuckshalle aufstellen. Damit fiel die Entscheidung zur vorgezogenen Rückfahrt nach Leverkusen. „Natürlich in Absprache mit uns“, betont Organisator Robin Trunte vom TSV Haiterbach. Alle Spiele mit Leverkusener Beteiligung wurden annulliert.