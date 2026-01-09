U14-Turnier: Die Stars von morgen kommen nach Haiterbach

„Schalke hat schon angerufen. Aber wir sind guter Dinge“, sagt Thomas Stehle. Der Mitorganisator des großen U14-Hallenturniers des TSV Haiterbach, das an diesem Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag (ab 9 Uhr) zum 27. Mal ausgetragen wird, spielt damit auf das Wetter, denn auch in diesem Jahr haben mehrere der teilnehmenden Mannschaften eine weite Anreise und müssen sich durch das verschneite Deutschland kämpfen.

Neben Schalke 04 sind das vor allem Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Mainz 05. Aber auch für den Karlsruher SC, den SV Sandhausen, der FC Augsburg, die TSG Hoffenheim, der 1. FC Heidenheim, der FC Basel, der FC St. Gallen und die Grasshopper aus Zürich haben eine längere Anreise. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld mit der SG Egenhausen/Wart, Phönix Pfalzgrafenweiler, der SG Gäufelden/Bondorf, der SG Nordschwarzwald, der SG VfL Hochdorf, den beiden Teams der DFB-Stützpunkte Gärtringen und Tumlingen sowie zwei Mannschaften des TSV Haiterbach.

VfB Stuttgart sagt ab

Nicht mit dabei sind in diesem Jahr zwei Vereine, die bislang jedes Jahr teilgenommen haben – der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen. „Beim VfB ist es die zu hohe Belastung und Bayer Leverkusen ist die Anreise zu weit“, erklärt Stehle, „aber ich denke, dass wir trotzdem wieder ein sehr gutes Teilnehmerfeld haben, das sich sehen lassen kann.“ Neben dem TSV Haiterbach ist damit der FC Augsburg der einzige Verein, der bislang jedes Jahr dabei war.

Besonders die drei Schweizer Teams gehören für Stehle zu den Favoriten. Der FC Basel hatte 2024 das Turnier gewonnen. Aber auch Titelverteidiger Mainz 05 habe große Chancen, auch wenn Stehle weiß: „Eine Titelverteidigung gab es schon lange nicht mehr.“

Freundschaften entstehen

Auch in diesem Jahr werden die Jugendspieler der Profivereine bei Gastfamilien in Haiterbach und in der Umgebung untergerbacht. Für die regionalen Mannschaften, die an dem Turnier teilnehmen, ist das sogar eine Bedingung. Als lästige Pflicht wird das allerdings nicht wahrgenommen – zumal einige der Spieler einmal bekannte Fußballstars werden. So haben unter anderem schon Marco Reus, Mario Götze und Julian Draxler in Haiterbach mitgespielt. Für sie organisieren die Gastfamilien oft gemeinsame Essen oder etwa einen Dartsabend. „Da sind die Spieler immer richtig begeistert“, freut sich Stehle. Teilweise hält der Kontakt noch über Jahre. Besonders schön: Mainz-Profi Danny da Costa war 2024 Gast bei der Hochzeit eines Spielers des TSV Haiterbach, bei dessen Familie er einst während des U14-Turniers gewohnt hat. Stehle: „Da entstehen wirklich Freundschaften.“

Umgekehrt ist es aber natürlich auch für die Jugendspieler eine große Freude, an dem Turnier teilzunehmen. „Die sind richtig stolz, gegen die großen Namen zu spielen. Das sieht man ihnen richtig an“, sagt Stehle.

Finale ab 15.45 Uhr

Eröffnet wird das Turnier an diesem Samstag um 10 Uhr mit der Partie zwischen dem TSV Haiterbach und dem 1. FC Heidenheim. Das letzte Spiel des Tages (Karlsruher SC – TSG Hoffenheim) wird um 17.09 Uhr angepfiffen. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit der Zwischenrunde weiter. Das Finale beginnt um 15.45 Uhr.