U14-Turnier: Die Stars von morgen kommen nach Haiterbach

Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC, FC Basel – am Wochenende gibt es wieder große Namen beim U14-Turnier des TSV Haiterbach zu sehen.
„Schalke hat schon angerufen. Aber wir sind guter Dinge“, sagt Thomas Stehle. Der Mitorganisator des großen U14-Hallenturniers des TSV Haiterbach, das an diesem Samstag (ab 10 Uhr) und Sonntag (ab 9 Uhr) zum 27. Mal ausgetragen wird, spielt damit auf das Wetter, denn auch in diesem Jahr haben mehrere der teilnehmenden Mannschaften eine weite Anreise und müssen sich durch das verschneite Deutschland kämpfen.