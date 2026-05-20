U11 Scharr Nations Cup in Vaihingen: SGM Dunningen-Seedorf schlägt sich gut

Die U11 der SGM Dunningen-Seedorf belegt beim hochkarätig international besetzten Scharr Nations Cup den starken 14.Platz unter 40 Mannschaften.
Atalanta Bergamo, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg, Honved Budapest, Wattenscheid 09, Tennis Borussia Berlin, Linzer ASK, FC Zürich, Wisla Krakau, Hertha Zehlendorf, Stuttgarter Kickers – was sich anhört wie ein „who is who“ des internationalen Fußballs, stellte einen Teil des Teilnehmerfeldes des 13. U11 Scharr Nations Cup in Vaihingen dar.