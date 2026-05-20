U11 Scharr Nations Cup in Vaihingen: SGM Dunningen-Seedorf schlägt sich gut

Atalanta Bergamo, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg, Honved Budapest, Wattenscheid 09, Tennis Borussia Berlin, Linzer ASK, FC Zürich, Wisla Krakau, Hertha Zehlendorf, Stuttgarter Kickers – was sich anhört wie ein „who is who“ des internationalen Fußballs, stellte einen Teil des Teilnehmerfeldes des 13. U11 Scharr Nations Cup in Vaihingen dar.

„Mittendrin statt nur dabei!“ So lautete das Motto des kleinen Dorfclubs, der Spielgemeinschaft, Dunningen-Seedorf. Durch den sensationellen zweiten Platz beim Qualifikationsturnier vor zwei Wochen gelang den Jungs und Mädels die Qualifikation per Wildcard für das Endturnier.

SGM hält gut mit

Erster Gegner in der Vorrunde war Hertha 03 Zehlendorf, denen sich der krasse Außenseiter nur knapp mit 1:2 geschlagen geben musste. Es folgte das Aufeinandertreffen mit Wisla Krakau. Erneut hielten die Kicker von der Eschach gut mit, verloren aber auch dieses Spiel mit 1:3. Die E-Jugend des österreichischen Meister vom Linzer ASK war sicherlich kein minder schwerer Gegner. Abermals gut mitgehalten, stand die SGM nach dem 0:2 erneut mit leeren Händen da. Nun folgte das Aufeinandertreffen gegen die zweite Mannschaft des gastgebenden SV Vaihingen. Die SGM spielte nach der 1:0 Führung souverän weiter und gewann dieses Spiel am Ende mit 3:0.

Mit diesem Dreier ging es als Vorrundenvierter gegen Germania Degerloch. Mit großartigem Kampfgeist und einer souveränen Mannschaftsleistung wurde mit 1:0 der zweite Dreier erspielt.

In der Zwischenrunde warteten mit Tennis Borussia Berlin und Stuttgarter Kickers zwei weitere Hochkaräter auf die SGM Dunningen/Seedorf. Gegen die Kickers gab es eine erste größere Überraschung, denn das Team aus Degerloch wurde mit 2:0 bezwungen. Damit ging es gegen Tennis Borussia Berlin um den Einzug ins Viertelfinale. Diesen holten sich die Hauptstädter mit 2:0.

Am Ende Platz 14

Als Tabellenzweiter der Zwischenrunde ging es für die SGM in der Finalrunde um die Plätze 9 bis 16. Hier wartete erneut die E-Jugend des Linzer ASK. Erneut gab es eine 0:2-Niederlage, so dass es mit den Spielen um die Plätze 13 bis 16 weiterging. Gegen Intersocca Reutlingen, einer Fußballschule der Achalmstadt, ging es hin und her. Nach regulärem Spielende stand es 2:2. Im Elfmeterschießen musste ein klares Ergebnis her. Hier erwiesen sich die Schützen der SGM mit 3:2 als erfolgreicher. Damit war das Spiel um Platz 13 gesichert. Dort wartete mit dem 1. FC Kaiserslautern die E-Jugend eines weiteren Proficlubs als Gegner. Auch gegen die Pfälzer zog sich die SGM beim 1:3 achtbar aus der Affäre. Damit wurde im Endranking der 14. Platz unter 40 Startern aus 12 Nationen erreicht.