1 Die U-19-Junioren des VfB Stuttgart bei der Ehrung im Berliner Olympiastadion. Foto: Imago/Robin Rudel

Am Freitag gewannen die A-Junioren des VfB Stuttgart den DFB-Pokal. Am Samstag wurden sie dafür im Olympiastadion geehrt. Ein weiteres Highlight steht noch bevor.















Link kopiert

Am Freitagabend war die Stimmung schon richtig „ausgelassen“ gewesen. Am Samstag war sie dann „besonders“. So berichtete es zumindest Nico Willig, der als Trainer der U 19 des VfB Stuttgart am Freitag den DFB-Pokal der Junioren gewonnen hatte. Am Samstag wurde das Team dann im Rahmen des Endspiels der Profis im Olympiastadion geehrt. „Es war toll, Teil dessen zu sein“, sagte Willig am Sonntag kurz vor dem Rückflug nach Stuttgart.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Joachim Löw ist in Stuttgart – und lobt den VfB

Immer wieder, erzählte der Coach, seien er, seine Trainerkollegen und seine Spieler im und um das Olympiastadion auf ihr VfB-Outfit angesprochen worden. Mancher fragte sich, was die Stuttgarter beim Duell des SC Freiburg gegen RB Leipzig zu suchen hatten. „Dann antworten zu können, dass wir Pokalsieger geworden sind, war klasse“, sagte Willig. Sein Team hatte am Freitagabend in Potsdam den Nachwuchs von Borussia Dortmund mit 3:1 besiegt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie Pellegrino Matarazzo die VfB-Saison bilanziert – und was anders werden soll

Zu Ende ist die Saison für die A-Junioren nach dem Trip in die Hauptstadt aber noch nicht. Am kommenden Donnerstag trifft das VfB-Team im Finale des Verbandspokals in Geislingen auf den SSV Ulm. Erst danach endet für rund die Hälfte des Kaders die Juniorenzeit. Noch ist nicht in allen Fällen geklärt, wie es danach weitergeht. Klar ist: Stürmer Thomas Kastanaras trainiert künftig bei den Bundesligaprofis des VfB.