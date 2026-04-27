U-17-Coach des VfB Stuttgart: Daniel Jungwirth auf dem Sprung zum SSV Ulm 1846

Der SSV Ulm 1846 stellt sich im Sommer neu auf. Trainer soll nach Informationen unserer Redaktion Daniel Jungwirth werden, zwei weitere Namen aus der Region sind in Ulm ein Thema.
Beim Noch-Fußball-Drittligisten SSV Ulm 1846 steht die Weichenstellung für die neue Saison vor dem Abschluss. Nach Informationen unserer Redaktion soll Daniel Jungwirth, U-17-Trainer des VfB Stuttgart, ab Sommer Nachfolger von Chefcoach Pavel Dotchev werden. Der 44-jährige Jungwirth arbeitet seit April 2024 bei den Weiß-Roten und war auch beim Regionalligisten SV Sandhausen ein Thema. Sein Nachfolger beim VfB könnte U-16-Coach Andreas Weinberger werden.