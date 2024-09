Typisierungsaktion für Leukämie-Patientin: Überleben einer Reichenbacherin hängt an Stammzellspende

1 Jule Fabry (rechts) und Jana Beck aus Reichenbach nahmen mit mehr als 300 weiteren Menschen an der Typisierungsaktion in der Geroldseckerhalle in Reichenbach teil. Foto: Beck

Eine 47-jährige Frau aus Lahr-Reichenbach hat Leukämie, der DRK-Ortsverein und der Badverein haben für sie eine Typisierungsaktion organisiert. Von der Hilfsbereitschaft vieler könnte das Leben der zweifachen Mutter abhängen.









Jährlich erkranken in Deutschland etwa 13 000 Menschen an Leukämie. Eine davon ist eine Frau aus Reichenbach, die nach einer Chemotherapie dringend eine Stammzellentherapie braucht. Für sie wurde am vergangenen Sonntag in Reichenbach eine Typisierungsaktion in Gang gesetzt. Mehr als 300 Menschen kamen in die Geroldseckerhalle, um sich typisieren zu lassen.