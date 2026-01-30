Typberatung in Balingen: Welche Farben stehen mir?

Was eine Farb- und Typberatung mit Nachhaltigkeit und der Natur zu tun hat, erklärt die ausgebildete Stilberaterin Gisela Krause aus Balingen.

Mit meiner braunen Winterjacke liege ich farblich daneben. Denn: Gedeckte Brauntöne passen nicht zu Wintertypen. „Das lässt Ihren Teint gelblich wirken“, sagt Gisela Krause und wechselt zu dem schwarzen Farbtuch. Plötzlich wirken meine Konturen klarer definiert, die Augenfarbe intensiver. „Viel besser“, bemerkt die ausgebildete Farb- und Stilberaterin mit einem Lächeln.​

Anfang der 1990er Jahre hat sie eine Ausbildung an einem Institut in München gemacht. Seit 30 Jahren berät Krause vor allem Frauen, die für sie passenden Farben zu finden (siehe Infobox). Die richtigen Farben wirken wie Make-up. Sie betonen die wichtigsten Merkmale. Die Stilberaterin breitet die Farben wie einen Fächer auf dem Tisch aus – nach den vier Jahreszeiten benannt, weil all diese Töne in der Natur vorkommen, erklärt Krause. „Mischtypen gibt es nicht“, klärt sie vorweg noch einen häufigen Irrtum auf.

Das steht dem Wintertyp

„Ausschlaggebend sind Augen, Haut und Haare. Jeder Mensch passt in eine der vier Kategorien“, erklärt sie. Zunächst unterscheidet die Expertin zwischen warmen und kühlen Farben: Frühling und Herbst gehören zum warmen Spektrum, Sommer- und Wintertypen zum kühleren. „Zum Wintertyp passen klare, kräftige, fast klirrende Farben: Eisgelb, Eisblau, Magenta, aber auch Schwarz und Weiß“, zählt sie auf. Kühle und klare Grünnuancen wie Tannengrün stehen Wintertypen ausgesprochen gut. Im Grunde alle leicht ins Bläuliche abschweifenden Grüntöne, aber vor allem die knalligeren Nuancen lassen den Teint dieses Typs erstrahlen, so Krause. Starke Kontraste wie Smaragdgrün, Rubinrot oder Königsblau sind ideal, während warme, gedeckte Erdtöne besser vermieden werden – sie lassen Wintertypen blass oder gelbstichig wirken.

Wintertypen sind der am häufigsten vorkommende Farbtyp: „Sie können jede Augenfarbe haben, die Haarfarbe reicht von Schwarz über kühles Braun bis zu aschigem Blond.“ Der wohl bekannteste Wintertyp sei Schneewittchen: heller, fast alabasterfarbener Teint, blaue Augen und dunkle Haare, so Krause. Doch auch Menschen mit dunklerer Haut und aschigem Dunkelblond können in diese Kategorie fallen – viele Italiener und Spanier zählen beispielsweise dazu.

Sommer mit Sahne

Während Wintertypen klare, kühle Töne tragen sollten, kommen Frühlingstypen wärmer daher: „Es sind helle Typen, zum Beispiel mit goldblondem oder kupferfarbenem Haar, hellen Augen und pfirsichfarbenem-goldenem Teint. Der Frühlingstyp habe bereits von Natur aus einen warmen Unterton. Daher harmonieren warme Haarfarben wie Kupfer, Goldbraun, Goldblond oder Erdbeerblond besonders gut mit dem Hautton des Frühlingstyps. Diesem Typ stehen kräftige und warme Farben: „Sonnengelb, Apfelsinenorange, Korallenrottöne und Türkis“, zählt Krause auf. Man müsse sich nur in der Natur im Frühjahr umsehen: „Das Gras ist sattgrün, der Himmel strahlt in klaren Farben.“

Im Sommer hingegen weichen die kräftigen Farben zarten Milchtönen, sagt Krause. „Klassische Merkmale dieses Typs sind eine helle Haut, hellblonde bis aschblonde Haare und helle Augen, in Blau- und Grüntönen.“ Der Kontrast zwischen Haut, Haar und Augen ist gering. Deshalb sollte der helle Sommertyp harte Kontraste wie reines Weiß und Schwarz eher meiden.

Kühle und gedämpfte Töne bringen den Sommertyp hingegen zum Leuchten: Lavendel, überhaupt pudrige Lilanuancen, sanfte Rosé-Töne, Himbeer- und Erdbeerrot, ein blasses Zitronengelb Die Stilberaterin hält einen Moment inne. „Die Sommerfarben sind kühl, aber mit Sahne. Wie von einer milchigen Schicht überzogen.“

Gedeckte Erdtöne

Wenn sich das Licht verändert und die Natur ihre warmen Tiefen zeigt, beginnt die Zeit des Herbsttyps. „Die meisten Menschen fühlen sich zur Herbstfarbpalette hingezogen, weil sie sehr harmonisch wirkt.“ Krause fächert die Farbkacheln auf. Rostrot, senfgelb, moosige Grüntöne: „Es sind gedeckte Farben, so, wie das Herbstlaub fällt.“

Der Teint des Herbsttyps hat einen warmen Unterton und reicht von einem beige-goldenen bis hin zu einem bronzefarbenen Ton – oft begleitet von Sommersprossen, bemerkt die Stilberaterin. Die Augenfarbe dieses Typs reicht in der Regel von Grün über Olivgrün bis hin zu warmen Brauntönen, sogar bis in tiefes Schwarzbraun. Auch die Haarfarbe bewegt sich in einem warmen Spektrum: Dunkelgoldblond, verschiedene Brauntöne, dunkles Kupfer oder leuchtendes Rot – immer mit warmen Untertönen.

Wer seinen Farbtyp kennt, brauche weniger Kleidung – und lasse sich weniger von Trends leiten, so Krause. „Man kauft nachhaltiger, wenn man seinen Farbpass hat.“