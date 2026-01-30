Typberatung in Balingen: Welche Farben stehen mir?

Was eine Farb- und Typberatung mit Nachhaltigkeit und der Natur zu tun hat, erklärt die ausgebildete Stilberaterin Gisela Krause aus Balingen.
Mit meiner braunen Winterjacke liege ich farblich daneben. Denn: Gedeckte Brauntöne passen nicht zu Wintertypen. „Das lässt Ihren Teint gelblich wirken“, sagt Gisela Krause und wechselt zu dem schwarzen Farbtuch. Plötzlich wirken meine Konturen klarer definiert, die Augenfarbe intensiver. „Viel besser“, bemerkt die ausgebildete Farb- und Stilberaterin mit einem Lächeln.