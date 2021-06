1 Nach aktuellen Schätzungen leben in Deutschland 30 000 bis 32 000 Kinder und Jugendliche mit der autoimmun bedingten Erkrankung Diabetes-Typ-1. Foto: RFBSIP

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Immer häufiger wird Typ-1-Diabetes bei Kleinkindern diagnostiziert. Doch die Symptome zu erkennen ist gar nicht so einfach. Ärzte sprechen über Möglichkeiten der Früherkennung – und darüber, wie betroffene Familien besser unterstützt werden können.

Stuttgart - Das ist die Hitze, dachte Miriam Schneider, als ihr knapp zweijähriger Sohn im Spätsommer oft nach Wasser verlangte. Das ist ein Wachstumsschub, dachte sie, als das Kind Wochen später immer öfter ein Nickerchen machte. Als der Herbst ins Land zog und der Kleine immer noch einen schier unlöschbaren Durst an den Tag legte, an Gewicht verlor und seine Stimmung sich stetig verschlechterte, begann die Mutter zu ahnen, dass ihr Sohn Johann ein ernsthaftes Problem hatte. Sie ließ bei der Kinderärztin einen Test auf Typ-1-Diabetes machen. „Als sie mit dem grün verfärbten Teststreifen zu mir kam, zog mir das den Boden unter den Füßen weg“, sagt die zweifache Mutter aus Stuttgart, deren richtiger Name nicht bekannt gemacht werden soll.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen