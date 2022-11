14 Nach dem Videobeweis blieb es bei Gelb für Ramy Bensebaini. Foto: dpa/David Inderlied

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 1:3 verloren. Twitter-Deutschland hat wie immer viel zum Spiel zu sagen. Vor allem eine Szene sorgte für Aufregung.















Link kopiert

Angeführt vom zuletzt verletzte WM-Kandidaten Jonas Hofmann hat Borussia Mönchengladbach seine Mini-Krise ausgerechnet gegen den VfB Stuttgart beendet. Am Freitagabend gewann das Team von Trainer Daniel Farke gegen die Mannschaft aus Stuttgart mit 3:1 (2:1). Auf Twitter wurde die Partie – wie gewohnt – von vielen Kommentaren begleitet. Vor allem eine Szene brachte das VfB-Lager so richtig in Rage.

Im Vorlauf einer Gladbacher Ecke beharkten sich Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach und Stuttgarts Waldemar Anton im Strafraum. Der Borusse schlug einmal kurz gegen den Stuttgarter aus und sah dafür Gelb. Nach dem Videobeweis blieb es dabei. Die VfB-Fans konnten das nicht glauben:

Doch schon vorher stieg der Puls der VfB-Fans gewaltig in die Höhe, denn: Die Wimmer-Elf kassierte ein frühes Gegentor – mal wieder. Jonas Hoffmann traf in der vierten Minute für die Borussen.

Eine wirklich gute Figur machte die Defensive des VfB Stuttgart nicht:

Vor allem Pascal Stenzels Performance kam alles andere als gut an:

Auch Chris Führich kam nicht gut weg:

Tiago Tomás’ Treffer ließ die VfB Fans kurz hoffen:

Doch Mönchengladbachs eingewechselter Patrick Herrmann machte in der 94. Minuten den Sack zu. Nach den vorangegangen Toren durch Hofmann (4.) und Thuram (25.) siegten die Borussen 3:1. Die Frustration bei den VfB-Fans ist groß.

Oder etwas nüchterner formuliert:

Bereits am Dienstag geht es für den VfB weiter. Dann stehen die Stuttgarter in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen Hertha BSC auf dem Rasen.

Übrigens: Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Die gibt es hier.