Twitter-Reaktionen zum WM-Finale in Katar

34 Der Star der WM: Lionel Messi wird von den Fans im Netz gefeiert. Foto: dpa/Robert Michael

Superstar Lionel Messi krönt seine Karriere mit dem WM-Sieg. Die Fans im Netz sind begeistert von der Leistung des Argentiniers.















In einem spektakulären Finale hat Argentinien die WM in Katar für sich entschieden. Der Held des Spiels: Lionel Messi. Millionen Menschen in Argentinien haben den Superstar frenetisch bejubelt. Fans auf den Straßen der Hauptstadt Buenos Aires und anderer Teile des südamerikanischen Landes feierten bereits die Treffer von Messi (23. Minute) und Ángel di Maria (36.) zum 2:0-Halbzeitstand.

Doch auch im Netz ist die Begeisterung groß. Auf Twitter gibt es viel Lob für Messi und das spannende Finale. Unter anderem von Apple-Chef Tim Cook, Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn und Paris Saint-Germain, dem französischen Heimatverein von Messi:

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder meldete sich nach dem Finale zu Wort:

In diesem Video wird Lionel Messi mit der Fußball-Ikone Diego Maradona verglichen. Den Elfmeter im Finale gegen Frankreich verwandelte Messi tatsächlich sehr ähnlich wie Maradona hier in diesem Clip:

Doch es sind auch die emotionalen Momente, die im Netz gefeiert werden. Dazu zählt diese Szene, in der Lionel Messi seine Mutter nach dem Sieg in den Arm nimmt, die zu Tränen gerührt ist.

Auch zwei seiner drei Kinder stürmen auf den Platz und umarmen ihren Vater.

Bei so viel Trubel um den Superstar verblasste selbst Twitter-Chef Elon Musk, der beim Finale im Stadion war. Ein Nutzer macht sich lustig darüber, dass Musk seinen Standort mit einem Video freiwillig verriet – weswegen er einige Tage zuvor Journalisten von Twitter verbannt hatte.

Messi jedenfalls krönte seine Laufbahn mit dem WM-Titel; für ihn war es das letzte Spiel mit der Nationalmannschaft. In ihm verlässt einer der besten Fußballer der Welt die große WM-Bühne. Ein Spieler, der einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat – auf Club-Ebene und in der Nationalmannschaft.