Italien hat sein Playoff-Halbfinale gegen Nordmazedonien mit 0:1 verloren und wird damit nicht an der Winter-WM in Katar teilnehmen. Auf Twitter gab es dafür eine Mischung aus Lob und Hohn.















Italien und die Fußball-Weltmeisterschaft – diese Beziehung ist seit dem Sieg beim Turnier in Deutschland 2006 brüchig geworden. Nachdem das Team um Nationaltrainer Roberto Mancini in der Gruppe die direkte Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar verpasst hatte, musste sie den Umweg über die Playoffs gehen.

Am Donnerstagabend empfing die Squadra Azzurra in Palermo den Außenseiter aus Nordmazedonien im Halbfinale. Bis zur 90. Minute gab es keine Tore, dann fasste sich Aleksandar Trajkovski ein Herz und traf inmitten des Selbigen der Italiener – 1:0 für die Gäste. WM-Aus für Italien.

Die Twitter-User hatten zu diesem Spiel selbstredend einiges zu Schreiben. Wir haben ein paar Reaktionen zusammengefasst.

Eins vorweg:

Also los:

Wer es nicht gesehen hat, hier noch einmal das entscheidende Tor:

Ist das WM-Aus nur der Anfang?

Übrigens hat Italien bereits die WM 2018 in Russland verpasst. Vorbildlich, wie manche angesichts der aktuellen Lage sagen:

Wobei die WM-Turniere generell seit geraumer Zeit eher semigut für Italien liefen:

Ein kurzer Blick auf die Daten des Spiels. Auch eine Geschichte für sich:

Allerdings muss man auch sagen, dass Nordmazedonien in den vergangenen Jahren für einige Überraschungen gesorgt hat. Deutschland kann ein Lied davon singen:

Überhaupt: Neben aller Italien-Kritik ist auch Respekt für Nordmazedonien angesagt. Und die feierten den Coup:

Und zum Abschluss noch der hier:

Nordmazedonien trifft nun in ihrem Playoff-Finale auf Portugal. Sie müssen erneut auswärts ran – vielleicht ein gutes Omen.