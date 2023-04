14 Silas Katompa Mvumpa jubelt über sein Tor. Foto: Pressefoto Rudel

Der VfB Stuttgart gewinnt in einer dramatischen Partie in der Mercedes-Benz Arena einen Punkt gegen Borussia Dortmund – und das in allerletzter Sekunde. Zuvor wurde besonders die Leistung des Schiedsrichters Harm Osmers auf Twitter diskutiert. Doch dann rückt das sportliche Geschehen in den Vordergrund als der VfB sich in Unterzahl zurück ins Spiel kämpft. In der Nachspielzeit fallen zwei Tore. Mit gutem Ausgang für die Stuttgarter. Sie erzielten das letzte Tor zum 3:3-Endstand.

In der ersten Halbzeit konnte VfB gut mithalten. Dann trifft der BVB doppelt.

Die Gelb-Rote Karte für Konstantinos Mavropanos in der ersten Halbzeit war der nächste Nackenschlag für den VfB. Zuvor gab es eine strittige Szene im BVB-Strafraum.

Die Meinungen zur Halbzeit.

Schiedsrichter Harm Osmers und sein Team stehen bei beiden Fanlagern in der Kritik.

Dann überschlagen sich die Ereignisse. Tanguy Coulibaly und Josha Vagnoman gleichen die 2:0-Führung der Westfalen aus.

Die Dortmunder gehen durch Giovanni Reyna wieder in Führung, doch Silas Katompa Mvumpa trifft mit der letzten Aktion des Spiels zum 3:3. Ein Wahnsinn.

Den Dortmundern ist sicherlich nicht zum Lachen zumute. Die Schadenfreude der VfB-Fans ist groß.

Das nächste Spiel bestreitet der VfB gegen den FC Augsburg. Anpfiff ist am Freitag, 21. April, um 20.30 Uhr.