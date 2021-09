16 Thomas Hitzlsperger verlässt den VfB Stuttgart – die Fans auf Twitter reagierten entsprechend. Foto: dpa/Tom Weller

Thomas Hitzlsperger verlässt den VfB Stuttgart – diese Nachricht erzeugte vielfältige Reaktionen. Auch in den sozialen Netzwerken, wie ein Blick auf Twitter zeigt.

Stuttgart - Nun ist es also raus: Thomas Hitzlsperger wird das Angebot des VfB Stuttgart nicht annehmen und den Club in absehbarer Zeit verlassen. Das gab der 39-Jährige an diesem Mittwoch bekannt. Für ihn sei es Zeit, „einen Schlussstrich zu ziehen“. Zudem sei der Verein nun so aufgestellt, dass er nicht von Einzelnen abhängig sei: „Ich habe nicht das Gefühl, dass hier alles zusammenbricht, wenn ich hier weggehe.“

Bei den Anhängern der Weiß-Roten fielen die Reaktionen entsprechend vielfach und vielfältig aus, wie ein Blick auf Twitter zeigt. Kein Wunder, wenn ein solcher Sympathieträger, wie Hitzlsperger es trotz aller Machtkämpfe, Irrungen und Wirrungen der letzten Monate immer noch ist, den Herzensclub verlässt.

Manch User zeigte sich enttäuscht.

Wieder andere flüchteten sich in Galgenhumor

Es gab User, die in den Archiven gekramt haben und Hitzlsperger seine eigenen Worte vorhielten.

Viele waren aber einfach nur dankbar und richteten entsprechende Worte an den scheidenden Vorstandsvorsitzenden.

