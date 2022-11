13 Die Mannschaft von Michael Wimmer konnte mit ihrem Auftritt in Leverkusen nicht zufrieden sein. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart bleibt im gesamten Kalenderjahr 2022 in der Fremde ohne Sieg. Die Stimmung der Anhänger der Schwaben ist dementsprechend getrübt. Die Twitter-Reaktionen zur Niederlage in Leverkusen.















Bayer Leverkusen hat nach langer und bedenklicher Talfahrt zurück auf Erfolgskurs gefunden. Beim 2:0 (1:0) über den VfB Stuttgart gelang dem Team von Trainer Xabi Alonso der dritte Bundesliga-Sieg in Serie. Dagegen überwintern die Schwaben in der Nähe zur Abstiegszone und blieben auch im 17. Auswärtsspiel nacheinander in der Fußball-Bundesliga und damit im gesamten Kalenderjahr 2022 in der Fremde ohne Sieg.

Mit dem Auftritt seines Teams in Leverkusen konnte Trainer Michael Wimmer nur bedingt weitere Argumente für eine Zukunft als Cheftrainer sammeln. Wir haben einige Twitterreaktion der VfB-Anhänger gesammelt.

Vor dem Anpfiff schauten die Fans mit gemischten Gefühlen auf die Partie.

Die ersten Minuten boten den Zuschauern wenig Unterhaltungswert.

Mancher Fußballfan fragte sich, wo das erste Gegentor für die Stuttgarter bleibt.

In der 30. Minute klingelte es dann tatsächlich im Kasten von Florian Müller.

Zur Halbzeit hatten manche schon aufgegeben.

Die Stimmung bei den VfB-Fans war sichtlich getrübt.

Manche fanden deutliche Worte für den Auftritt des Teams.

Das 2:0 für Leverkusen machte es nicht besser. Die nächste Auswärtsniederlage war perfekt.

Das nächste Pflichtspiel des VfB Stuttgart steht am 21. Januar an. Im Heimspiel treffen die Schwaben auf Mainz 05.