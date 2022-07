1 DSDS wird nach der nächsten Staffel eingestellt (Archivbild). Foto: imago/Rene Traut/imago stock&people

Vor knapp 20 Jahren zeigt RTL die erste Staffel der Castingshow „DSDS“. Im Frühjahr 2023 wird die letzte über die Bildschirme flimmern – mit Bohlen. Zu beidem hat Twitter-Deutschland eine Meinung.















Wer erinnert sich nicht daran? „We have a dream“ (Deutsch: Wir haben einen Traum) sangen die besten zehn Kandidaten des RTL-Castingformats „Deutschland sucht den Superstar“ nach dem Ende der ersten Staffel und stürmten damit die deutschen Charts. Im Jahr 2003 war die Single einen Monat lang die meistverkaufte in Deutschland. Dabei waren etwa Staffelgewinner Alexander Klaws, der Drittplatzierte Daniel Kübelböck, Gracia Baur und Vanessa Struhler.

Für manchen Millennial war der DSDS-Samstag das Highlight der Woche, die Bettwäsche mit den Gesichtern von Klaws und Co. war in so manchem Kinderzimmer zu finden. Doch nach und nach ging es weniger um Musik, vielmehr um Belustigung und Unterhaltung. Nach Dieter Bohlens Ausscheiden aus der Jury stürzten die Quoten in der 19. Staffel ab. In der 20. Staffel, die im Frühjahr 2023 zu sehen sein wird, soll die Show-Legende zurückkommen. Doch: Danach soll Schluss sein, das hat RTL am Mittwoch bekannt gegeben.

Auf Twitter lassen Reaktionen auf das Ende der Castingshow nicht lange auf sich warten. Sie fallen allesamt ziemlich ähnlich aus.

„Das kann sich doch keiner antun solche TV-Format“, schreibt ein Nutzer.

Manch einem versüßt die Meldung den Morgen.

Für andere kommt die Absetzung deutlich zu spät.

Dass DSDS endet, findet auch dieser Nutzer gut, dass Bohlen zurückkommt, eher weniger:

Andere sehen es ähnlich:

Wieder andere werden etwas vermissen – auch wenn es nur die Tweets zur Show sind.