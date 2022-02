1 Vinzenz Geiger flog am Ende an allen vorbei. Foto: AFP/Tobias Schwarz

Mit einem großartigen Schlussspurt hat sich Vinzenz Geiger bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille in der Nordischen Kombination gesichert. Auf Twitter war die Begeisterung über Turbo-Geiger riesig.















Link kopiert

Zhangjiakou - Kombinierer Vinzenz Geiger hat mit einem imposanten Schlussspurt Olympia-Gold im Einzel von der Normalschanze gewonnen. Der Oberstdorfer, der die vergangenen Tage in der Corona-Isolation verbracht hatte, setzte sich vor dem Norweger Jörgen Graabak und Lukas Greiderer aus Österreich durch. Für das deutsche Team war es das vierte Gold in Peking.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Unser Olympia-Blog

Dabei werden die letzten Sekunden des Rennens lange in Erinnerung bleiben. Geiger machte in der Verfolgergruppe unglaublich Dampf und sauste am Schlussanstieg mit einer verblüffenden Geschwindigkeit am bis dato führenden Teamkollegen Johannes Rydzek vorbei.

Auch auf Twitter war die Begeisterung angesichts der Explosion von Turbo-Geiger groß:

Dieser User muss sich erst einmal sammeln:

Doch generell war der Wettbewerb Werbung für diesen Sport:

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle deutschen Medaillengewinner im Überblick