Ein Blick in das Gesicht von Angelina bei der Wiedersehen-Show nach dem Finale von „Der Bachelor“ auf RTL genügt: hatte sie in der letzten Folge noch überglücklich gestrahlt, wirkt ihre Miene nun wie versteinert. Eine Frau, die die letzten Monate im Liebesglück mit dem Bachelor verbracht hat, sollte anders aussehen. Und auch wenn Moderatorin Frauke Ludowig versucht, die „fette Überraschung“ für den Schluss aufzusparen, sprach die Körperhaltung von Angelina und David bereits Bände.

Und schließlich ist die Katze aus dem Sack: „Nein, wir sind kein Paar mehr“, bestätigt David. Und Angelina deutet an, dass sie sich eine Beziehung auf Augenhöhe gewünscht hätte. „David wollte auch nach der Sendung die Entscheidungen treffen und das passte dann nicht mehr“, erklärt sie mit angespannter Stimme.

Auch die Fans der Sendung kommentieren auf Twitter die Situation:

Dann folgt eine weitere Überraschung. David ist nun mit der zweitplatzierten Lisa zusammen. Einige Fans haben Mitleid mit Angelina.

Über das Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel wundern sich viele Fans. Besonders, als Angelina zur Seite rücken muss, damit Lisa und David sich küssen können.

Man kann nur mutmaßen, warum es zwischen David und Angelina nicht geklappt hat:

Viele halten es für keine gute Idee, dass sich Lisa wieder auf David eingelassen hat.

Lisa und David führen nun eine Fernbeziehung. Sie wohnt in Potsdam, er in Dubai. Ob ihre Beziehung in der Realität eine Chance hat, bleibt abzuwarten.