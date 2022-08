12 Sasa Kalajdzic blieb am Samstag in der Mercedes-Benz-Arena torlos. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart unterliegt dem SC Freiburg zuhause mit 0:1. Fans kritisieren auf Twitter das Schiedsrichtergespann, aber auch die Truppe selbst. Wir haben Netzreaktionen gesammelt.















Der VfB Stuttgart musste am dritten Bundesligaspieltag in der Mercedes-Benz-Arena eine 0:1-Niederlage gegen den SC Freiburg hinnehmen. Die Roten schafften es am Samstag nicht, den frühen Rückstand aufzuholen und selbst vor dem Tor erfolgreich zu sein. Fans haben das Geschehen wie üblich in sozialen Netzwerken analysiert und kommentiert. Wir haben Reaktionen auf Twitter gesammelt.

Da sahen vor allem nach dem frühen Tor durch den Freiburger Grifo in der elften Minute viele die Leistung der VfB-Profis zunächst abflauen. Auch wenn manche noch guter Dinge waren:

Andere ließen ihre Hoffnung bereits fahren und bemängelten zeitweise die Qualität des Spiels im Allgemeinen:

Manche wollten sogar einen Zweitliga-Kick beobachten:

Etwas lauter wurde es erst wieder in den Resonanzräumen der sozialen Medien, nachdem das Schiedsrichtergespann um Felix Byrch mit einigen Entscheidung Kontroversen auslöste. Besonders im Fokus eine Szene, die viele VfB-Fans als Handelfmeter beurteilten – den Byrch nicht gab. Großer Frust über den Unparteiischen auch bei diesem Twitter-Nutzer:

Oder hier:

Andere wollten es sich nicht so einfach machen – und sahen bei den Roten durchaus Schwächen, die zu dem Ergebnis geführt hatten:

Ein anderer Kommentator im Netz zog Parallelen zum aktuellen Zustand des Stadions:

Manche Spieler, wie der eingewechselte Lilian Egloff, wussten aber zu überzeugen:

Und obwohl der VfB sich wieder in der unteren Tabellenhälfte einordnet, können manche dem Bundesliga-Geschehen dennoch etwas abgewinnen: Schließlich sei man immerhin vor dem punktlosen Leverkusen!

Die nächste Aufgabe vor der Brust der Roten heißt 1. FC Köln. Am 28. August ist Pellegrino Matarazzos Truppe auswärts gefordert.