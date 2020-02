"Twitter-Gewitter" Feuerwehren geben unter #112live Einblick in Arbeit

Daneben haben Feuerwehren Beiträge vorbereitet, die einen Einblick in den Berufsalltag geben. "Die Feuerwehr ist bekannt als Retter in der Not", sagte Georg Belge, der Leiter der Stuttgarter Branddirektion. "Wenig bekannt ist, was hinter den Kulissen geschieht." Das deutschlandweite "Twitter-Gewitter" begann um 8.00 Uhr am Morgen und soll bis zum Abend gehen.

Der Anlass für die Aktion: Am 11. Februar ist der Europäische Tag des Notrufs 112.