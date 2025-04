„Wir dürfen stolz auf diese außergewöhnliche Sportveranstaltung in unserer Gemeinde sein, sie unterstreicht die Bedeutung Niedereschachs als Hochburg des Twirlingsports“, freute sich Bürgermeister Martin Ragg.

Es gebe wohl nur wenige Sportarten, die in einer solch eindringlichen Weise zugleich Auge und Ohr der Zuschauer berühren wie das Twirling, so Ragg. Der Twirlingsport habe sich in der Gemeinde etabliert. Seit fast 40 Jahren bestehe die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe, und Twirling erfreue sich in Niedereschach einer großen Beliebtheit, sowohl bei sportbegeisterten Mädchen und jungen Frauen als auch bei interessierten und mitfiebernden Zuschauern.

Ein Erfolg, welcher insbesondere den Vereinsmitgliedern um die Vorsitzende Olga Jazuk zuzuschreiben sei. Die teilnehmenden Mannschaften kamen aus Korbach, Langenselbold, Niedereschach, Stockhausen, Villingen und Wetzlar-Niedergirmes.

Für den TTSG sei es eine große Freude, erneut Gastgeber einer Twirling-Meisterschaft zu sein, und ganz besonders, weil es sich dabei um die Deutsche Meisterschaft handele, so Jazuk.

Spannende Vorführungen

Nach den spannenden Vorführungen der Solotänzerinnen und Mannschaften, die mit lautstarkem Applaus der zahlreichen Gäste angefeuert wurden, war es dann am frühen Nachmittag so weit: Bei der Siegerehrung durften die Niedereschacher jubeln. Die Mädchen und Teams aus Niedereschach wurden erneut zum dreifachen Deutschen Meister gekürt. Dabei erzielten Nele Epperlein und Sophia Sauter herausragende Ergebnisse: In der Disziplin „Freestyle Solo Senior“ sicherte sich Nele Epperlein den Deutschen Meistertitel, und Sophia Sauter belegte den zweiten Platz.

In der Disziplin „Freestyle Pair Senior“ gelang es Nele Epperlein und Sophia Sauter erneut, den Deutschen Meistertitel zu gewinnen. Den Titel in der Freestyle-Rangliste erhielt Sophia Sauter, da sie in der gesamten Saison die höchsten Punktzahlen erzielte. Des Weiteren qualifizierten sich Epperlein und Sauter in allen drei Kategorien für die Europameisterschaft in Spanien.