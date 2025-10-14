Twirling: Der wirbelnde Kampf für eine Sportart

Lara Danelutti und Nele Epperlein haben einen Traum: den Twirling-Sport in Deutschland voranzutreiben. Sie wollen ihre Erfahrung von zahlreichen WM- und EM-Auftritten weitergeben.
Samstagmittag, kurz nach 12 Uhr, Goldenbühlhalle. Mehrere Mädchen im Alter von neun bis 18 Jahren haben sich fein säuberlich in Kreisform auf dem Parkettboden formiert. Die einen führen artistische Sprünge durch. Die anderen werfen dünne Stäbe – die sogenannten Batons – meterweit gen Hallendecke. Wiederum andere wärmen sich mit Dehnübungen auf, die bei Normalsterblichen schon beim Zuschauen für schmerzverzerrte Mienen sorgen.