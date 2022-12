5 "Mariposa" in Aktion Foto: Schweizer

Albstadt-Truchtelfingen - Das übergeordnete Thema hieß diesmal "Zusammenhalt", und das nicht von ungefähr: Kerstin Conzelmann, die Vereinsvorsitzende, erinnerte in ihrer Festansprache noch einmal an die zweijährige Zwangspause, die den Turnverein vor große Herausforderungen gestellt habe: "Nicht selten wurden die heimischen Wohnzimmer zu Sportstätten für Einzeltrainingsstunden umfunktioniert." Trotz aller Widrigkeiten – und das, betonte Conzelmann, mache sie sehr stolz – hätten die Übungsleiter sich nicht abschrecken und entmutigen lassen, sondern ihre jeweiligen Gruppen immer wieder animiert und angefeuert, Sport zu treiben und die Flügel nicht hängen zu lassen. "Gerade eine solche Ausnahmesituation zeigt, worauf es ankommt: Zusammenhalt und Gemeinsinn machen unsere TVT-Familie stark", schloss Conzelmann unter tosendem spontanem Applaus.

Es folgte ein begeisterndes Programm, das Steffi Böhler und ihr Team vorbereitet hatten und dessen Beiträge von über 500 bestens gelaunten Besuchern ein ums andere Mal mit anerkennendem Beifall bedacht wurden. Zweieinhalb Stunden dauerte die Veranstaltung, die von der stellvertretenden Vorsitzenden Stefanie Jetter charmant moderiert wurde; rund 220 große und kleine Akteure im Alter zwischen einem halben Jahr und den Mittdreißigern gaben Einblick in ihre wöchentlichen Übungsabende und boten zu stets passender Musik Tanz, Gymnastik und Akrobatik.

"Bunt ist cool"

Den Auftakt machte die Eltern-Kind-Gruppe mit "Bunt ist cool" – die Darbietung endete unter einem großen Tuch, über dem bunte Luftballons schwebten – , danach präsentierten die 40 Mädchen der Nachwuchsgruppe "Mariposa" sich als fröhliche und traurige Trolle, und die "Sportminis" nutzten Kasten, Bank, Matte und Ball für ihren Beitrag "Sitzt du noch oder turnst du schon?".

Handschuhtanz und Ozeanfahrt

Ihm folgte eine Premiere, nämlich der Auftritt der neuen Gruppe "Just For Fun", die eine Sportstunde in Szene setzte. Ein begeisterndes "Potpourri" aller seiner Wettkampfübungen bot der Gymnastiknachwuchs; anschließend präsentierten sich die Mädchen der "Grundlagenschulung" zu den Klängen "I’m Good" ganz in Schwarz. Für zwei tänzerische Höhepunkte sorgten zum Einen die "Puellas" mit ihrem Handschuhtanz, zum Anderen das "Mariposa Showteam Tuju", das unter dem Titel "Nuku i mua! – Land in Sicht" eine Seereise über den Ozean unternahm.

Vielversprechende "Mariposa Jugend"

Der zweite Programmteil begann mit Sport, genauer: mit Geräteturnen und Sprüngen der jungen Mädchen über Kasten und Bank – betitelt war die Darbietung mit "Zweierlei". Durch Ausdrucksstärke und Emotionalität gefiel die "Mariposa Jugend" – es war einer ihrer ersten Auftritte – ; in die Rolle von Stewardessen schlüpften die Mädchen der Gruppe "Saltatrix".

Tennis gehört auch dazu

Wer jetzt meint, der TVT kenne nichts als Gymnastik und Tanz, liegt ganz falsch. Die jungen Tennisspieler zeigten am Netz, dass sie das Motto "Zusammen sind wir stark" sehr ernst nehmen. Glanzlichter zündete sodann das "Mariposa Showteam RDB", das auch schon international in Erscheinung getreten ist, und die Gruppe "Gymnastik" mit Reifen, Ball und Keule. Danach ein tolles Schlussbild, als alle Akteurinnen und Akteure zugleich auf die Bühne kamen – zur Bescherung durch den Weihnachtsmann!