TvÖD: Wie hoch ist die Sonderzahlung?

Urlaubsgeld gab es früher im BAT – im TvÖD wird nun immerhin das Weihnachtsgeld erhöht. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Die Jahressonderzahlung im TvÖD war bislang kompliziert. Ab 2026 gibt es eine Vereinheitlichung, von der eine bestimmte Gruppe profitiert.







Die Jahressonderzahlung – umgangssprachlich oft als „Weihnachtsgeld“ bezeichnet – ist für Beschäftigte im öffentlichen Dienst wie auch die Urlaubstage (neu ab 2026) ein wichtiger Bestandteil der jährlichen Vergütung. Künftig kann ein Teil des Gelds übrigens in freie Tage umgewandelt werden. Besonders im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) gab es in den letzten Jahren einige Veränderungen, die ab 2026 in einer vereinheitlichten Regelung münden – so der jüngste Tarifabschluss in Berlin.