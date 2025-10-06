TVB Stuttgart: Jonas Truchanovicius – und sein tagisches Verletzungspech

Beim TVB Stuttgart reißt das Verletzungspech nicht ab. Besonders tragisch ist der Ausfall von Jonas Truchanovicius. Er steht nach einem weiteren Kreuzbandriss vor dem Karriereende.
„Wir haben die Seuche und sind nur am Improvisieren.“ Jürgen Schweikardt, der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, hat solch eine Flut von Verletzungen noch nie erlebt. Beim 29:31 gegen die MT Melsungen musste schon in der achten Minute, beim Stand von 3:3, Jonas Truchanovicius am Knie verletzt ausgewechselt werden. Nach Lenny Rubin (Fußgelenksverletzung), Samuel Röthlisberger (Daumen-OP) und Antonio Serradilla (Bauchprellung) fiel damit der vierte zentrale Abwehrspieler aus.