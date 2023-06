Vor dem letzten Spieltag in der Handball-Bundesliga steht fest: Der TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen haben ihre Saisonziele verfehlt. Für beide besteht in der neuen Runde Lieferpflicht.

Handball-Deutschland blickt am letzten Bundesliga-Spieltag an diesem Sonntag (15.30 Uhr) nach Göppingen: Der THW Kiel wird nach dem Spiel bei Frisch Auf nach menschlichem Ermessen die Meisterschale überreicht bekommen. Der TVB Stuttgart empfängt parallel die TSV Hannover-Burgdorf und könnte die punktgleichen (aber um 61 Tore besseren) Göppinger in der Tabelle noch überholen.

TVB Stuttgart

Eine Platzierung unter den Top Zwölf hatte der TVB vor der Saison als Ziel ausgegeben. Das wird nicht mehr zu erreichen sein. Das Team von Trainer Michael Schweikardt wird in der Abschlusstabelle entweder auf dem aktuellen Platz 15 landen, oder bestenfalls auf Rang 14. Eigentlich ist dies nicht mehr als eine Randnotiz für Statistiker – wenn, ja wenn auf Platz 14 nicht Frisch Auf Göppingen (ebenfalls 23:43 Punkte) stehen würde. Und würde der TVB gegen Hannover punkten und noch an Frisch Auf vorbeiziehen, könnte man erstmals in der Vereinsgeschichte im Endklassement vor dem Rivalen landen.

Geschäftsführer Jürgen Schweikardt räumt offen ein, dass dieser innerschwäbische Nebenaspekt für ihn durchaus ein Thema ist: „Vor der lange Zeit unangefochtenen Nummer eins in Württemberg ins Ziel zu kommen, wäre schon etwas Besonderes.“ Allerdings weiß auch er, dass dies weniger der eigenen Stärke geschuldet wäre: „Wir haben unser Ziel nicht erreicht, weil wir ein halbes Jahr gebraucht haben, um unsere Stabilität zu finden.“ Sieben Neuzugänge im Sommer, der Trainerwechsel nach 0:10 Punkten, weitere drei Neue im Winter – es herrschte großes Wechselfieber beim TVB. In der kommenden Saison liegt die Messlatte noch höher: Eine Platzierung unter den besten Zehn soll es bitteschön sein. „Das hat der Verein so rausgegeben, daran gilt es sich messen zu lassen“, sagt Trainer Michael Schweikardt. Und sein Bruder Jürgen ergänzt: „Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber kein unerreichbares.“

Vorteil für den TVB: Durch die drei bereits im Winter vorgezogenen Wechsel von Marino Maric, Lukas Laube und Jonas Truchanovicius ist das Team eingespielt. Wobei es in Anbetracht der Zielsetzung fast schon fahrlässig wäre, wenn der Verein nicht noch einen Linkshänder für den rechten Rückraum holen würde. „Wir halten die Augen offen“, sagt Jürgen Schweikardt, der Kontakte zu Vladan Lipovina (SC Magdeburg), Sime Ivic (SC DHfK Leipzig) oder auch Kai Häfner (MT Melsungen) dementiert.

Frisch Auf Göppingen

Es wird stimmungsvoll werden am Sonntag in der EWS-Arena. Spitzenreiter THW Kiel hat auf Verfolger SC Magdeburg (bei der HSG Wetzlar) ein praktisch uneinholbares Polster von zwei Punkten und 37 Toren und wird mit der Meisterschale im Gepäck gegen 19 Uhr in Stuttgart in der Charterflieger steigen, um rechtzeitig zur Titelparty in Kiel zu sein. Für Frisch Auf geht eine sehr enttäuschende Saison zu Ende. Der Vorjahres-Fünfte war mit dem Ziel „Top Sechs“ gestartet und landet nun maximal auf Platz 14. Der Trainerwechsel von Hartmut Mayerhoffer zu Markus Baur brachte zumindest tabellarisch keine Verbesserung.

In der European League gelang zwar der Einzug ins Final Four, doch im Halbfinalspiel gegen BM Granollers wurde die Chance auf einen Titel und die damit verbundene erneute Teilnahme am internationalen Geschäft leichtfertig verspielt. „Wir sind enttäuscht über das Abschneiden, mit dem Europapokalsieg hätten wir dem Trend in der Liga entgegensteuern können“, sagt Geschäftsführer Gerd Hofele. In der neuen Runde fällt die Doppelbelastung weg. Es besteht Lieferpflicht in der Liga für alle Beteiligten.

Wobei die Rückkehr in die vordere Tabellenhälfte alles andere als ein Selbstläufer wird. Abwehrchef Blaz Blagotinsek verabschiedet sich nach Flensburg, hinter seinen Vertretern im Innenblock stehen Fragezeichen: Vid Poteko hat nach seiner Schulter-OP noch kein Spiel gemacht, und Sebastian Heymann hat nach zwei Kreuzbandrissen bisher nicht das nötige Vertrauen in seinen Körper.

Zu- und Abgänge im Sommer 2023

TVB Stuttgart

Zugänge: –. Abgang: Ivan Sliskovic (wechselt ins Ausland/Verein unbekannt).

Frisch Auf Göppingen

Zugänge: Erik Persson (Eskilstuna Guif/Schweden), Andreas Flodman (Aalborg Haandbold/Dänemark), Franko Lastro (SG Insignis Handball Westwien/Österreich), Bart Ravensbergen (HSG Nordhorn-Lingen). Abgänge: Blaz Blagotinsek (SG Flensburg-Handewitt), Daniel Rebmann (VfL Gummersbach), Kevin Gulliksen (TTH Holstebro/Dänemark, Jon Lindenchrone (Rhein-Neckar Löwen), Axel Goller (HC Oppenweiler/Backnang). (jüf)