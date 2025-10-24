TVB Stuttgart bei Löwen: Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

Vor dem Spiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen bleibt die personelle Lage angespannt. Unterdessen gehört es zum Geschäft, auch schon die neue Saison im Blick zu haben.

Es wird ein stimmungsvolles baden-württembergisches Derby. Über 9000 Tickets sind für das Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen (Sonntag, 15 Uhr) bereits verkauft. „Wir freuen uns auf diese Partie in der SAP-Arena, leider ist unsere personelle Lage weiterhin unverändert“, sagt TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Neben Jonas Truchanovicius (Kreuzbandriss) fehlen nach wie vor Samuel Röthlisberger (Daumen-OP), Max Häfner (Mittelhandbruch), Lenny Rubin (Fußgelenkverletzung) und Linus Schmid (Knöchelverletzung). Antonio Serradilla ist nach seiner Bauchmuskelverletzung noch nicht der Alte, wird aber wie schon beim 29:31 gegen die MT Melsungen zur Verfügung stehen. Torwart Daniel Rebmann steht nach überstandener Gehirnerschütterung vor dem Comeback.

„Wir müssen schauen, wie weit uns die Kräfte tragen“, sagt Schweikardt. Nach dem Spiel bei den Löwen gilt es noch das DHB-Pokal-Achtelfinalmatch gegen die SG Flensburg-Handewitt (5. November, 20 Uhr/Scharrena) zu überstehen, dann dürfte sich die Lage mit Blick auf das dann folgende Bundesligaspiel beim ThSV Eisenach (13. November, 19 Uhr) etwas entspannen. „Natürlich sieht die Tabelle für uns nicht schön aus. Die 4:14 Punkte sind Fakt, aber wir können alles einordnen. Wir sehen, was die Mannschaft leistet und welche Entwicklung sie unter Misha Kaufmann nimmt“, ist Schweikardt von Panikstimmung weit entfernt.

Keeper Daniel Rebmann steht vor dem Comeback. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Trotz der aktuell prekären Lage, haben Trainer und Geschäftsführer – wie es im Profigeschäft üblich ist – auch schon die neue Saison im Blick. Dabei steht nach Informationen unserer Redaktion fest, dass Rückraumspieler Mohamed Amine Darmoul von Ligarivale MT Melsungen den TVB ab der Saison 2026/27 verstärken wird. Der 27-jährige tunesische Nationalspieler passt mit seiner enorm kraftvollen und dynamische Spielweise perfekt ins das Angriffssystem von Kaufmann. Schweikardt sagt zu dieser Personalie nur das, was er in solchen Fällen immer sagt: „Ich kommentiere keine Namen.“ Das gilt auch für einen zweiten Hochkaräter. Der Schweizer Nationaltorhüter Nikola Portner vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg wird mit dem TVB in Verbindung gebracht. Der 31-Jährige spielte mit Kaufmann einst beim BSV Bern in einer Mannschaft. Eine Verpflichtung dürfte vor allem eine finanzielle Herausforderung werden – obwohl die Stuttgarter in dieser Woche mit dem SAP-nahen Service-Provider All for One Group SE einen neuen Exklusivpartner im Sponsoring präsentierten. Das Logo wird bereits an diesem Sonntag das TVB-Trikot zieren – beim stimmungsvollen Derby in Mannheim.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36.

Termine

Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (5. November, 20 Uhr, Scharrena/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf)