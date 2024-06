TV Wolfach hat gewählt: Das ist der neue Vorstand

1 Das Vorstandsteam des TV 1866 Wolfach mit dem neuen ersten Vorsitzenden Andreas Kunkel (Sechster von links): Bürgermeister Thomas Geppert (von links), Beisitzerin Tanja Himmelsbach, Beisitzerin Helena Gutmann, Beisitzer Ralf Stehle, Kassenwartin Petra Schmid, erster Vorstand Andreas Kunkel, Mitgliederwartin Simone Schmider, Beisitzer Stefan Staiger, Beisitzerin Sabina Müller, Schriftführer Klaus Schmieder, Beisitzer Markus Förster und Beisitzer Günther Hacker Foto: Dorn

Mit einem neuen ersten Vorstand hat der TV 1866 Wolfach als mit 934 Mitgliedern mitgliederstärkste Wolfacher Verein seine veritable Führungskrise und die lange Vorstandssuche zu einem erfolgreichen Ende gebracht.









Wohl zu einem guten Teil aus Neugier hatten über 80 Mitglieder am Freitagabend den Weg in die Wolfacher Schlosshalle gefunden und lauschten zunächst den vom kommissarischen Vorstand Torsten Treziak moderierten Berichten der verschiedenen Abteilungen. Für die Spielgemeinschaft im Handball mit dem TuS Gutach berichtete Stefan Staiger gleich drei Meisterschaften, bei denen es die Damen 1 und die Herren 1 aus Sicht des für das große Ganze in der Abteilung Verantwortlichen unnötig spannend gemacht hatten. Staiger lobte daher ausdrücklich die männliche B-Jugend, die mit alle Spiele gewann und überlegen die Meisterschaft feiern und ihren überragenden Torwart nach Balingen zur Handball-Bundesliga verabschieden durfte.