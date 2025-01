TV Weilstetten: Die Athleten sind in Topform

Die Athleten sind in Topform

1 Ausgezeichnete Athleten Foto: Sonnenfroh

Die Leichtathleten des TV Weilstetten blickten bei der diesjährigen Hauptversammlung im Vereinsheim Linde wieder einmal auf eines der erfolgreichsten Wettkampfjahre mit zahlreichen Erfolgen und umfangreichen Aktivitäten zurück. Davor wurden je Altersklasse den Athleten Ehrungen für die meisten Trainingsbesuche, errungene Meisterschaften und die beste Saisonleistung zuteil.









Mit einem Buchpreis für die beste Saisonleistung in ihrer Wettkampfklasse wurden Mila Alber, Laurenz Butz, Marie Sautter, Simon Helber, Claudia Narr, Camilo Arroyo Vogt, Jule Trickel, Jannis Gartmann, Nele Bix, Gabriel Bozic, Joana Venditti und Joshua Bozic geehrt. Des Weiteren wurde in diesem Rahmen das Lauf-, Sport- und Mehrkampfabzeichen verliehen, bei denen sich die Anzahl der Geehrten durchaus sehen lassen kann und für eine weitere beachtliche Bilanz im Breitensport spricht, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.