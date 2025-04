Feuerwehr in Vöhrenbach Fast 2000 Stunden für die Führung – Ehrenamt stößt an seine Grenzen

Stark gefordert war die Feuerwehr Vöhrenbach mit ihren Abteilungen im vergangenen Jahr, sagte Kommandant Ralf Heizmann bei der Hauptversammlung. In mehreren Bereichen stößt man damit an die Grenze dessen, was im Ehrenamt noch möglich ist.