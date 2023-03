1 Es ist geschafft: Die Villinger Spielerinnen bejubeln den Klassenerhalt in der Dritten Liga. Foto: Roger Müller

Villingerinnen gewinnen das Kellerduell der Dritten Liga in Offenburg entscheidend mit 3:0 Sätzen. 30 Fans begleiten ihr Team.









Die Volleyballerinnen des TV Villingen haben den Klassenerhalt in der Dritten Liga geschafft. Entscheidend dafür war am vorletzten Spieltag der 3:0-Sieg am Samstag im Kellerduell beim VC Offenburg. 250 Zuschauer (darunter 30 aus Villingen) sahen eine Partie, die viel von Leidenschaft geprägt war.

Der erste Satz

Die Villinger Startaufstellung mit Nikola Strack, Amelie Tücking, Lisa Grünwald, Pauline Kemper, Jule Gaisser, Evelina Judin und Sonja Kühne sah einen starken Auftakt der Offenburgerinnen, die schnell mit 7:1 führten.

Die Gäste fanden dann – auch dank einer Aufschlagserie von Lisa Grünwald – besser ins Spiel und glichen beim 16:16 aus. Bis zum 19:19-Zwischenstand verlief die Begegnung ausgeglichen, bevor der TVV den ersten Satz mit 25:23 für sich entschied.

Der zweite Abschnitt

Auch im zweiten Satz erwischte der VC Offenburg den besseren Start. Durch einen Wechsel auf der Diagonalposition (Nina Schuhmacher für Amelie Tücking) funktionierte der Villinger Block dann wieder besser. Nach einem Zwischenstand von 10:10 konnten die Gäste ihre starke Athletik im Angriff ausspielen und setzten sich im zweiten Abschnitt mit 25:19 durch.

Der dritte Satz

In Satz drei kamen Lisa Spomer und Lucie Bense für Nina Schuhmacher und Evelina Judin ins Spiel. Bis zum 10:10-Zwischenstand war der dritte Satz hart umkämpft. Dann zogen die TVV-Damen ergebnistechnisch erneut weg.

Zum Satzende hin wechselte Sven Johansson doppelt: Marie Uhing und Nina Schuhmacher kamen für Nikola Strack und Lisa Spomer. Auch dieser Wechsel funktionierte im Villinger Angriff wie geplant. Mit 25:17 siegten die Gäste auch im dritten Satz zum 3:0-Endstand. Lisa Grünwald wurde auf Villinger Seite zur wertvollsten Spielerin des Abends ausgezeichnet.

Nach 75 Minuten feierte das Villinger Team am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Dritten Liga. Am Samstag wartet noch das letzte Saisonspiel daheim gegen den VfR Umkirch. Platz fünf wäre für den TV Villingen dann im Endklassement sogar noch möglich.

Die Stimmen

Sven Johansson, Trainer TV Villingen: „Beide Teams haben eine starke Leistung gezeigt. In dieser Partie war viel Leidenschaft drin. Beide Mannschaften wollen ja den Klassenerhalt schaffen. Wir waren im Angriff variabler aufgestellt als Offenburg. Dies war heute mitentscheidend. Außerdem kam unser Aufschlag, der ansonsten bisher in dieser Saison immer etwas gewackelt hat, dieses Mal konstant und druckvoll.“

Lucie Bense, TVV-Spielerin: „Am Anfang hatten wir leichte Schwierigkeiten, um ins Spiel zu finden. Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, den Satz zu drehen und letztendlich dieses wichtige Spiel mit 3:0 zu gewinnen. Wir haben gezeigt , was wir können. Der Klassenerhalt ist deshalb verdient für uns.“