Am Samstag (19 Uhr) geht es in der Dritten Liga mit dem Heimspiel gegen den VfB Ulm los. Intern gibt es bei den Villingerinnen einen Konkurrenzkampf um die Plätze.

Dritte Liga Frauen: TV Villingen – VfB Ulm (Samstag, 19 Uhr). Die Villinger Volleyball-Mädels freuen sich nach einer langen Vorbereitungszeit auf den Saisonstartschuss vor einer erhofften großen Zuschauerkulisse am Samstag in der Hoptbühlhalle.

„Es wird Zeit, dass es losgeht. Zwar wollen wir in der Feinabstimmung und im Zusammenspiel noch besser werden. Aber jedes Punktspiel bringt uns jetzt in der Entwicklung voran“, ist sich TVV-Coach Sven Johansson sicher.

Lesen Sie auch

Mit 13 Spielerinnen, darunter einige interessante und hoffnungsvolle Neuzugänge, startet der TV Villingen in sein nächstes Kapitel in der Dritten Liga.

Die Vorbereitung

Zuletzt absolvierte das TVV-Team noch überzeugend Testspiele gegen die beiden Regionalligisten TV Rottenburg (3:1-Sätze gewonnen) und Tübingen (4:0 nach Sätzen). Sven Johansson zieht ein positives Fazit nach der monatelangen Saisonvorbereitung: „Die Spielerinnen sind lernwillig und zeigen eine tolle Einstellung. Wir werden personell in der neuen Saison variabel sein. Dies bedeutet, dass es intern schon einen kleinen Konkurrenzkampf um die Plätze gibt.“

Die Ziele

Wie das Saisonziel der Villingerinnen lautet? Auf jeden Fall nach zwei Jahren Abstiegskampf nun eine sorgenfreie Saison erleben. Vielleicht ist auch noch mehr drin. „In vier bis sechs Wochen, wenn wir die ersten Spiele gespielt haben, wird der Blick auf die Tabelle dann schon klarer“, sagt Sven Johansson.

Im Hinblick auf das erste Saisonspiel gegen Ulm wollte Sven Johansson in Sachen Aufstellung noch die letzten Eindrücke im Training abwarten.

Der Gegner

Beim VfB Ulm gab es im Sommer einen großen personellen Umbruch im Kader. „Deshalb sind sie für mich im Moment noch schwer einzuschätzen. Ihr starke Zuspielerin aus dem vergangenen Jahr ist allerdings noch dabei. Wichtig ist in erster Linie, dass wir am Samstag auf unser Spiel schauen und schnell in einen guten Rhythmus reinkommen“, wünscht sich der TVV-Coach.